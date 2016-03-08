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غرفة صناعة الأدوية: انتهاء 95 % من مواد قانون "هيئة الدواء المصرية"

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غرفة صناعة الأدوية: انتهاء 95 % من مواد قانون "هيئة الدواء المصرية" غرفة صناعة الأدوية: انتهاء 95 % من مواد قانون "هيئة الدواء المصرية"
أكد الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أن هناك توافقا كبيرا على 95 % من مواد قانون هيئة الدواء المصرية .

وأضاف الدكتور أحمد العزبى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الرئاسة مهتمة بإصدار القانون وستنتهى لجنة تعديل المسودة النهائية خلال 3 أيام على أن يتم تسليمه لوزير الصحة تمهيداً لإرساله لرئيس الوزراء والبرلمان .

وتوقع الدكتور أحمد العزبى أن يصل قانون هيئة الغذاء والدواء المصرية للبرلمان فى غضون شهرا ، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على تمثيل كافة الفئات المختلفة لقطاع الصيدلة والدواء فى مجلس الإدارة.


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