غرفة صناعة الأدوية: انتهاء 95 % من مواد قانون "هيئة الدواء المصرية"

أكد الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أن هناك توافقا كبيرا على 95 % من مواد قانون هيئة الدواء المصرية .إعلان - Ads إعلان - Ads
>اجتماع طارئ لـ"البيطريين" لمواجهة تحركات "الصيادلة" لإصدار قانون هيئة الدواء
وأضاف الدكتور أحمد العزبى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الرئاسة مهتمة بإصدار القانون وستنتهى لجنة تعديل المسودة النهائية خلال 3 أيام على أن يتم تسليمه لوزير الصحة تمهيداً لإرساله لرئيس الوزراء والبرلمان .
وتوقع الدكتور أحمد العزبى أن يصل قانون هيئة الغذاء والدواء المصرية للبرلمان فى غضون شهرا ، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على تمثيل كافة الفئات المختلفة لقطاع الصيدلة والدواء فى مجلس الإدارة.
>اجتماع طارئ لـ"البيطريين" لمواجهة تحركات "الصيادلة" لإصدار قانون هيئة الدواء