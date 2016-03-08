دراسة طبية: شرب الماء يقلل السكر والدهون بالجسم ويقاوم ارتفاع درجة الحرارة

كشفت دراسة طبية أمريكية حديثة عن أن شرب الماء العادى، لا يستطيع السيطرة على زيادة الوزن، لكنه يحد من تناول السكر والملح والدهون المشبعة.

وأوضح الباحثون فى الدراسة التى نشرت نتائجها مؤخراً مجلة التغذية البشرية وعلم التغذية، وقادها البروفيسور روبينج آن، الباحث بجامعة إلينوى الأمريكية، أن شرب المزيد من الماء يرتبط بانخفاض تناول السكر والصوديوم والدهون المشبعة.

وتابعت الدراسة: معظم الناس تلبى احتياجات الجسم من السوائل عن طريق شرب الماء العادى وغيرها من المشروبات، ولا يعلمون أن بإمكانهم الحصول على سوائل من خلال أطعمة، مثل مرق الحساء، والكرفس والطماطم والبطيخ.

ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون بيانات أكثر من 18 ألفا و300 من البالغين فى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال المسح الوطنى للصحة والتغذية بين 2005 و2012 وتوصلوا لنسبة الماء العادى الذى تناولها كل مشارك من كمية المياه التى دخلت جسمه عبر كل الأطعمة والمشروبات.

وكشفت النتائج عن أن الذين يستهلكون ماء عاديا من 1: 3 أكواب يومياً انخفض استهلاكهم للأطعمة التى تحوى على السعرات الحرارية بنسبة تتراوح من 68 : 205 سعر حرارى فى اليوم، كما انخفض تناولهم للأطعمة الغنية بالصوديوم من 78-235 جراما يوميا.

وخلص الباحثون فى الدراسة التى نشر نتائجها مؤخرا الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today” إلى أن التشجيع بتناول الماء العادى يمكن أن يكون استراتيجية مفيدة للصحة العامة والحد من استهلاك مشروبات الطاقة والمواد الغذائية من قبل البالغين فى الولايات المتحدة.

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