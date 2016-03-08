فنانون لـ"سيدتي نت" عن اعتزال وعودة شيرين: لم تشوّقنا كثيراً

لم تخمد بعد الضجّة التي أثارتها الفنانة شيرين عبد الوهاب بخبر اعتزالها الفن وعودتها في غضون 4 أيام، إذ اعتبر البعض أن القضية لم تكن غير تصريح من الفنانة في لحظة غضب، في حين رأى البعض الآخر أن الهدف من الاعتزال والعودة هو الدعاية لـ شيرين ليس إلا.

في هذا الإطار، استفتى "سيدتي نت" بعض الفنانين حول اعتزال شيرين وعودتها، فعاد بما يلي،

وليد توفيق: ليست بحاجة لـ"خبطة"

الفنان وليد توفيق رأى أنه "في حال اعتزلت شيرين نقول لها: الله يسعدك، وسنفتقد إلى صوت جميل. وفي حال قررت حقاً العودة نقول لها: أهلاً وسهلاً".

وتابع: "فنانة مثلها تترك أثراً كبيراً على الساحة الفنية، وأنا كنت أشعر أنها ستعود".

وأكمل قائلاً: "لا نعلم ما هي ظروف شيرين، ولكن في حال كانت خبطة فهي ليست بحاجة لها، أما اذا كانت متضايقة أو تمر بظروف صعبة فنقول لها الله يسعدك".

وائل جسار: لم تشوّقنا كثيراً

المطرب وائل جسار رأى في حديث لـ"سيدتي نت" أن "شيرين لم تعتزل، وكنت من الأوائل الذين وقفوا ضد الفكرة"، مشيراً إلى أنه "كان يجب على شيرين أن تجعلنا نتشوق أكثر لعودتها، وهي لم تشوّقنا". ولفت إلى أن "شيرين لديها مزاجية مطلقة".



زياد برجي: لا نحتمل اعتزالها

من جهته، قال الفنان زياد برجي: "لم أنتبه لموضوع اعتزال شيرين وعودتها، لأنني كنت منشغلاً بتحضير ألبومي في مصر، ولم أفكر بأي شيء آخر". وأضاف: "شيرين حالة فنية لا نحتمل اعتزالها أكثر من هذا الوقت"..

ملحم زين: صعب أن نخسر صوتها

أما الفنان ملحم زين الذي صرّح سابقاً بأنه ينوي الاعتزال، فقال لـ"سيدتي نت": "لا أريد أن أعتزل الفن، وكل ما قصدته وقتها أنني أرفض الوصول إلى عمر معين وأقف على المسرح بطريقة مسيئة لصورتي".

ولفت إلى أن "شيرين ذهبت مبكراً، وهي ستعود إن شاء الله"، وتابع: "حرام أن نخسر صوتها".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي