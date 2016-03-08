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علي المولى يؤكد انفراد "سيدتي نت" في السبب وراء اعتزال شيرين عبد الوهاب

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الإثنين 07-03-2016 21:34

منذ إعلان قرار الاعتزال، والتكهنات لم تتوقف لحظة عن أسباب ابتعادها عن الغناء. وظلت شيرين في حالة صمت شديد هي وكل المحيطين بها، إلى أن استطاع على المولى مدير أعمال صابر الرباعي إقناعها بالعدول عن قرار الاعتزال والعودة للغناء مرة أخرى.
المولى أعلن بعد قرار الاعتزال أن السبب الحقيقي وراء اعتزال شيرين هو خلافات مع شقيقها والتي أدت لاتخاذها قرار الاعتزال.
وهو ما انفردت به "سيدتي" في اليوم التالي لإعلان قرار الاعتزال حيث أكدنا أن قرار الاعتزال يأتي بسبب خلافات شديدة بين محمد شقيق شيرين ومدير أعمالها ياسر خليل والتي وصلت لحد التشاجر وهو ما يؤكد مدى تدخل شقيق شيرين في عملها الفني بطريقة لم تستطع تحملها.

حصرياً:هل اعتزلت شيرين عبد الوهاب بسبب الشجار الحاد بين مدير أعمالها وشقيقها؟

 

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سيدتي

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