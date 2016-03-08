الأمير ويليام وكيت في أول رحلة خاصة بعيداً عن المصوّرين

إختار كل من دوق ودوقة كامبريدج جبال الألب الفرنسية مكاناً لعطلة التزلج الأولى والخاصة بعائلتهما الصغيرة. وصل الثنائي الى المكان يوم الأربعاء الماضي مصطحبين معهما ولديهما الأمير جورج George والأميرة شارلوت Charlotte مع مربّيتهما من دون ان يصرّحا عنها الى وسائل الإعلام البريطانية، خلافا لعطلة التزلج الملكية السابقة التي قام فيها الثنائي قبل سنوات الى المنطقة الفرنسية نفسها ودعيت إليها مجموعة من المصوّرين فتحوّلت من عطلة عامة الى عطلة خاصة.



لهذا السبب وحرصاً من الزوجين على خصوصية عائلتهما وإبقاء طفليهما بعيداً عن أعين العامة، دعى الأمير ويليام Prince William وزوجته كيت مدلتون مصوّراً واحداً فقط تابع لنقابة المصوّرين البريطانية لمرافقتهما في الرحلة الخاصة حيث التقط عدد قليل من الصور للعائلة المالكة تمّ نشر بعضها اليوم في الصحف البريطانية بعد عودة العائلة الى لندن. إلا أن تفاصيل الرحلة، بما في ذلك تفاصيل أول إجازة ورحلة تزلج يختبرها الأمير جورج George ، بقيت سرّية وتحت حراسة مشدّدة.

حرص الأمير والدوقة في الصور على أن يكونا على سجيتهما و من دون تصنّع وهما يلعبان كالأطفال بكرات الثلج الأبيض. إرتدى كل منهما ثياباً خاصة بالثلج تحميه من درجات الحرارة المنخفضة في الأجواء المناخية الباردة هناك، فأثبتا أنهما ليسا تمثالين جميلين بل ثنائي يفيض بالرومنسية والأناقة حتى في لباس التزلج، فبرزت شخصيتهما المختلفة بعيداً عن الصور واللقطات الرسمية التي تفرض عليهما معايير محدّدة في التصرّفات.

صرّح الأمير ويليام وزوجته كيت بعد عودتهما الى منزلهما أنهما قضيا وقتاً ممتعاً مع ولديهما وأنهما ممتنان للمصوّر جون ستيلويل John Stillwell الذي استطاع التقاط اللقطات المناسبة وأمِل دوق ودوقة كامبريدج أن يتمتع الناس بالصور.

الأمير ويليام مستذكراً الراحلة ديانا: أخاف الا أرى طفليَّ يكبران