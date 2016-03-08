الرسالة التي أغضبت شيرين وأجبرتها على تحذير جمهورها من منتحل شخصيتها

حذرت المطربة شيرين عبد الوهاب جمهورها من منتحل شخصيتها على انستقرام، وقالت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد نشر صورة للحساب المزيف: "نرجو عدم التعامل مع هذا الحساب على الأنستقرام في الصورة المرفقة حيث أن هذا الحساب مزيف ولا يمثل الفنانة شيرين عبد الوهاب" .

ثم عادت شيرين وأكدت أنها ستقاضي منتحل شخصيتها قائلة: "هذا الحساب مزور ولا يمثل الفنانة شيرين عبد الوهاب وأي أخبار تنقل عن هذا الحساب هي أخبار كاذبة ومزيفة وسيتم مقاضاة صاحب هذا الحساب قانونيا".

وأرسل الشخص الذي انتحل شخصية شيرين عبر انستقرام رسالة إلى الصحافيين قال فيها: "إلى أهل الصحافة،أنا بعتذر بجد لكل واحد زعل مني لأني كنت في ساعة غضب لما أعلنت إعتزال الغناء،وأنا عارفة إنكم زعلتوا أوي بالخبر ده وفي ناس أتقهرت وقعدت تعيط وأنا مقدرة حبكم الكبير ليا،إن شاء الله مش هتتكرر تاني الغلطة دي ويا ريت كل الناس تعمل منشن لأصدقائها عشان يقروا كلامي ده،أنا مش أنانية ومش هحرمكم من صوتي وفني اللى بتحبوه،أنا عايشة عشان بناتي وعشانكم كلكم، ها إقبلتوا اعتذاري؟عايزة أقرأ التعليقات".

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