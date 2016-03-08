علي المولى يؤكد انفراد "سيدتي نت" بخبر اعتزال شيرين

منذ إعلان شيرين قرار الاعتزال، والتكهنات لم تتوقف لحظة عن أسباب ابتعادها عن الغناء، وظلت شيرين في حالة صمت شديد هي وكل المحيطين بها، إلى أن استطاع علي المولى مدير أعمال صابر الرباعي إقناعها بالعدول عن قرار الاعتزال والعودة إلى الغناء مرة أخرى.

المولى أعلن بعد قرار الاعتزال أن السبب الحقيقي وراء اعتزال شيرين هو خلافات مع شقيقها، أدّت إلى اتخاذها قرار الاعتزال؛ وهو ما انفردت به سيدتي في اليوم التالي لإعلان قرار الاعتزال، حين أكّدنا أن قرار الاعتزال يأتي بسبب خلافات شديدة بين محمد، شقيق شيرين ومدير أعمالها ياسر خليل؛ وهي خلافات وصلت لحدّ التشاجر، وهو ما يؤكد مدى تدخّل شقيق شيرين في عملها الفني بطريقة لم تستطع تحمّلها.

علي المولى يؤكد انفراد "سيدتي نت" في السبب وراء اعتزال شيرين عبد الوهاب