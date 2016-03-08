بالفيديو والصور.. "داعش" يهدد بقتل فلاديمير بوتين والمدنيين الروس

هدد تنظيم داعش الإرهابى، بشن هجمات انتحارية، فى روسيا تستهدف المدنيين الروس ، كما هدد التنظيم الإرهابى بقتل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وقال قيادى فى داعش بمنطقة القوقاز خلال فيديو نشره التنظيم ويتحدث باللغة الروسية، إن "روسيا أرض كبيرة عليها كفار ، والسكين و الحبل كافيان لقتلهم، ورزقنا الله بالأسلحة لقتل الطاغوت بوتين".

كما ظهر فى الشريط المصور الصادر باللغة الروسية، عملية إعدام بالرصاص لشخص روسى قال عنه التنظيم، إنه "عميل للمخابرات الروسية".

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