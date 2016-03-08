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بالفيديو والصور.. "داعش" يهدد بقتل فلاديمير بوتين والمدنيين الروس

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بالفيديو والصور.. "داعش" يهدد بقتل فلاديمير بوتين والمدنيين الروس بالفيديو والصور.. "داعش" يهدد بقتل فلاديمير بوتين والمدنيين الروس
هدد تنظيم داعش الإرهابى، بشن هجمات انتحارية، فى روسيا تستهدف المدنيين الروس ، كما هدد التنظيم الإرهابى بقتل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
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داعش ،، القوقاز ، روسيا ، بويتن ، الرئيس الروسى (1)

وقال قيادى فى داعش بمنطقة القوقاز خلال نشره التنظيم ويتحدث باللغة الروسية، إن "روسيا أرض كبيرة عليها كفار ، والسكين و الحبل كافيان لقتلهم، ورزقنا الله بالأسلحة لقتل الطاغوت بوتين".

داعش ،، القوقاز ، روسيا ، بويتن ، الرئيس الروسى (2)

كما ظهر فى الشريط المصور الصادر باللغة الروسية، عملية إعدام بالرصاص لشخص روسى قال عنه التنظيم، إنه "عميل للمخابرات الروسية".

داعش ،، القوقاز ، روسيا ، بويتن ، الرئيس الروسى (3)

داعش ،، القوقاز ، روسيا ، بويتن ، الرئيس الروسى (4)

داعش ،، القوقاز ، روسيا ، بويتن ، الرئيس الروسى (5)

داعش ،، القوقاز ، روسيا ، بويتن ، الرئيس الروسى (6)

داعش ،، القوقاز ، روسيا ، بويتن ، الرئيس الروسى (7)

داعش ،، القوقاز ، روسيا ، بويتن ، الرئيس الروسى (8)


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