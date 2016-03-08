بالفيديو والصور.. "داعش" يهدد بقتل فلاديمير بوتين والمدنيين الروس

هدد تنظيم داعش الإرهابى، بشن هجمات انتحارية، فى روسيا تستهدف المدنيين الروس ، كما هدد التنظيم الإرهابى بقتل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.إعلان - Ads إعلان - Ads
>
>Tejara_Ln.mp4 by uiznaban
>- رئيس وحدة مكافحة الارهاب البريطانية : نواجه تهديدا كبيرا من تنظيم داعش
>
>Tejara_Ln.mp4 by uiznaban
وقال قيادى فى داعش بمنطقة القوقاز خلال فيديو نشره التنظيم ويتحدث باللغة الروسية، إن "روسيا أرض كبيرة عليها كفار ، والسكين و الحبل كافيان لقتلهم، ورزقنا الله بالأسلحة لقتل الطاغوت بوتين".
كما ظهر فى الشريط المصور الصادر باللغة الروسية، عملية إعدام بالرصاص لشخص روسى قال عنه التنظيم، إنه "عميل للمخابرات الروسية".
>- رئيس وحدة مكافحة الارهاب البريطانية : نواجه تهديدا كبيرا من تنظيم داعش
- روسيا تفتح قواعدها العسكرية فى سوريا أمام شحنات المساعدات الدولية