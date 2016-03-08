أنصار مرشحى دائرة "عكاشة" يبدأون فى التوافد على مجمع محاكم المنصورة

بدأ العشرات من أنصار مرشحى دائرة طلخا ونبروه المحتملين، بمحافظة الدقهلية، بالتوافد على مجمع محاكم المنصورة، منذ قليل، وذلك لتأييد مرشحيهم والذين سيقومون بتسليم أوراق ترشحهم صباح اليوم.

وبدأ أنصار بعض المرشحين المحتملين، الإصطفاف بالقرب من مجمع محاكم المنصورة، لضمان أسبقية التقديم والحصول على مواقع متقدمة فى الخانات الأولى من بطاقة الإقتراع، والتي سيصوت عليها الناخبون على الإنتخابات المرتقبة.

ومن المقرر أن تقام الإنتخابات بدائرة طلخا ونبروه، أيام 15 و16 أبريل للمصريين فى الخارج 16 و17 أبريل لاقتراع المصريين فى الداخل، كما قررت اللجنة فتح باب الترشح للانتخابات فى هذه الدائرة على المقعد الفردى ابتداء من الثلاثاء المقبل 8 مارس ولمدة 12 يومًا حتى 19 مارس الجارى.

يذكر أن دائرة طلخا ونبروه، شهدت فراغا في أحد مقاعدها الثلاث، وذلك بعد إسقاط عضوية توفيق عكاشة، نائب الدائرة المسقطة عضويته، والمعروف إعلاميا بـ"نائب التطبيع"، إثر لقائه بسفير إسرائيل حاييم كورين، مما أثار غضب مواطنى الدائرة، ونظموا حملة لجمع استمارات مطالبة بسحب الثقة منه، وأسقط مجلس النواب عضويته بعد ذلك.

بالصور.."الدقهلية" تنتفض ضد توفيق عكاشة.. طباعة 30 ألف استمارة "تمرد" لفصل "نائب التطبيع" من البرلمان وتسليم الدفعة الأولى منها لـ"النواب".. والأهالى يجمعون توقيعات وينظمون مسيرات مطالبين بمقاضاته

بالفيديو.. أهالى "نبروه" ينقلبون على عكاشة ويتوعدونه بالضرب.. ويؤكدون: سنتقدم ببلاغات ضده للنائب العام.. و"أحزاب الدقهلية": رمز الصهيونية ونائب تطبيع.. والشباب يجهزون وقفة احتجاجية أمام منزله

بالفيديو.. مواطن بـدائرة طلخا يضرب نفسه بـ"الجزمة" ندما على انتخاب"عكاشة"

أهالى طلخا ونبروه ينتهون من جمع أول دفعة لاستمارات سحب الثقة من "عكاشة"

نائب طلخا ونبروه: ليس من حق أى نائب الالتقاء بسفير دون موافقة المجلس

بالصور.. أهالى مراكز طلخا ونبروه بالدقهلية يتظاهرون ضد توفيق عكاشة ويطالبون بإسقاط عضويته.. فلاحون يخرجون بالجرارات الزراعية ويهتفون ضد نائب التطبيع والصهيونية ويرفعون صور الزعيم جمال عبد الناصر