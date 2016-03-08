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تذاكر حفل كاظم الساهر في البحرين نفذت من السوق خلال 4 ساعات

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الثلاثاء 08-03-2016 00:57

المنامة – بدور المالكي

يحيي "قيصر الغناء" الفنان كاظم الساهر حفلاً غنائياً " استثنائياً " أمام جمهوره وعشاقه ، وذلك للمرة الثانية ضمن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة في قلعة عراد التاريخية بعد غد الأربعاء ، بعد أن كان قد شارك للمرة الأولى في مهرجان الثقافة ، وعلى مسرح نفس القلعة الأثرية عام 2014 .
وقد تفاجأ جمهور " القيصر " بنفاذ كافة تذاكر الحفل ، خلال 4 ساعات من عرضها في العاصمة المنامة ، وهو ما جعل جمهور النجم يبحث عن التذاكر بأي طريقة ، وبأي سعر ، حيث أفادت مصادر ، أن جمهور النجم سيتجه " للسوق السوداء "للحصول على تذاكر ، في وقت قد يصل فيه سعر التذكرة إلى 1000 دولار، وربما أكثر ، بينما سيضطر عدد من معجبي "القيصر" إلى الحضور مبكراً وقبل الحفل بساعات لشراء التذاكر ممن سيقومون ببيعها ، وبأسعار قد لا تستطيع شريحة كبيرة من معجبي "القيصر" من دفعها لحضور الحفل. ويتوقع المنظمون أن تمتلئ قلعة عراد بالجماهير التي ستحضر من عشاق الساهر من مواطنين من ، والإمارات وقطر.
ويتوقع وكما حصل في حفلته السابقة عام 2014 ، أن يضطر معجبوه ومحبوه إلى الانتظار ساعات خارج ساحات قلعة عراد التاريخية، والاكتفاء بالاستماع ولو من بعيد إلى صوت النجم ، وهوالخيارالوحيد الذي تركه الساهر لهم .
وينظم مهرجان ربيع الثقافة 2016 الهيئة الوطنية للثقافة والآثار بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية ومركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث، والبارح للفنون التشكيلية ومساحة الرواق للفنون ولافونتين جاليري .
كلام صور : الساهر خلال حفلة 2014

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سيدتي

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