تذاكر حفل كاظم الساهر في البحرين نفذت من السوق خلال 4 ساعات

المنامة – بدور المالكي

يحيي "قيصر الغناء" الفنان كاظم الساهر حفلاً غنائياً " استثنائياً " أمام جمهوره وعشاقه ، وذلك للمرة الثانية ضمن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة في قلعة عراد التاريخية بعد غد الأربعاء ، بعد أن كان قد شارك للمرة الأولى في مهرجان الثقافة ، وعلى مسرح نفس القلعة الأثرية عام 2014 .

وقد تفاجأ جمهور " القيصر " بنفاذ كافة تذاكر الحفل ، خلال 4 ساعات من عرضها في العاصمة المنامة ، وهو ما جعل جمهور النجم يبحث عن التذاكر بأي طريقة ، وبأي سعر ، حيث أفادت مصادر ، أن جمهور النجم سيتجه " للسوق السوداء "للحصول على تذاكر ، في وقت قد يصل فيه سعر التذكرة إلى 1000 دولار، وربما أكثر ، بينما سيضطر عدد من معجبي "القيصر" إلى الحضور مبكراً وقبل الحفل بساعات لشراء التذاكر ممن سيقومون ببيعها ، وبأسعار قد لا تستطيع شريحة كبيرة من معجبي "القيصر" من دفعها لحضور الحفل. ويتوقع المنظمون أن تمتلئ قلعة عراد بالجماهير التي ستحضر من عشاق الساهر من مواطنين من السعودية، والإمارات وقطر.

ويتوقع وكما حصل في حفلته السابقة عام 2014 ، أن يضطر معجبوه ومحبوه إلى الانتظار ساعات خارج ساحات قلعة عراد التاريخية، والاكتفاء بالاستماع ولو من بعيد إلى صوت النجم ، وهوالخيارالوحيد الذي تركه الساهر لهم .

وينظم مهرجان ربيع الثقافة 2016 الهيئة الوطنية للثقافة والآثار بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية ومركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث، والبارح للفنون التشكيلية ومساحة الرواق للفنون ولافونتين جاليري .

كلام صور : الساهر خلال حفلة 2014