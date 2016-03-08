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موجز الصحافة المحلية: الجنيه يغرق.. والتعويم هو الحل

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موجز الصحافة المحلية: الجنيه يغرق.. والتعويم هو الحل موجز الصحافة المحلية: الجنيه يغرق.. والتعويم هو الحل
تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان: "الجنيه يغرق.. والتعويم هو الحل".

رفع الدولار راية العصيان أمام الإجــراءات الاســتثنائية التى اتخذها البنــك المركزى بطرح 500 مليــون دولار للبنوك، للســيطرة على الأســعار، وحل أزمــة الطلبات العالقة وقوائم الانتظار، للحصول على الدولار، وتوفير السلع الاستراتيجية، وعلى الرغم من حالة التفاؤل التى سيطرت على القطاعات الاقتصادية بعد إجراءات البنك المركزى، وتثيبت عند حاجز "783 ً قرشــا"، فإن الســوق الســوداء، وعمليات المضاربــة رفعت ســعر "الأخضر" إلى حاجز العشــرة جنيهــات، وطــرح خبــراء اقتصاديون ً حلــولا لمواجهة الأزمــة مــن بينهــا الرقابة على الأســواق والشــهادة الدولارية والسياحة تدفقات للعملة لحل الأزمة.

وقالت جريدة "الأهرام" إن النائب علاء والى عضو مجلس النواب تقدم بسؤال للدكتور أحمد عماد وزير الصحة ، حول الأسباب التى أدت إلى عدم توافر لبن الأطفال «المدعوم» الأمر الذي يؤدى إلى كارثة صحية على الأطفال، وطالب النائب وزير الصحة ببيان الإجراءات التي اتخذتها لتوفير لبن الأطفال.

أكد مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي لجريدة "الأخبار" أن أموال التأمينات مصانة وفى أمان وفقاً للدستور، وأن الأموال لدى الخزانة العامة، وتقوم وزارة المالية بدفع عائد سنوى لها يزيد على 30 مليار جنيه ، وأشار المصدر إلى أن هناك تحقيقات تجرى الآن فيما أثير مؤخراً حول إهدار هذه الأموال في الفترة من 2009 إلى 2011 كمكافآت وبدلات ولم يتم تحديد أى من المسئولين حتى الآن مؤكداً أن الوزارة ملتزمة بتطبيق القوانين والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن المكافآت والحوافز للعاملين.

قال مسئول حكومى رفيع المستوى لجريدة "المصرى اليوم" إن المجلس التنسيقى المصرى السعودى سيعقد اجتماعه الخامس بالرياض 12 مارس الجارى بدلا من 10 مارس لاستضافة المملكة العربية اجتماع التحالف الإسلامى الذى يضم 34 دولة عربية وإسلامية لمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية فى جميع الدول العربية الإسلامية.

وقال وزير النقل سعد الجيوشى لجريدة "الشروق" إن الدراسة اللنهائية التى تقدمت بها شركة المترو إلى وزير النقل بخصوص رفع سعر تذكرة المترو تضم مقترحين الأول هو رفع قيمتها بشكل موحد لتصل إلى 3 جنيهات لقطارات الخط الأول المكيفة حلوان المرح وجنيهين لقطارات الخط الثانى والثالث أو زيادة سعر التذكرة لعدد المحطات التى يتجاوزها الراكب.


>-موجز أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 7-3-2016

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