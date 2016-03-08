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بالصور..أهالى ميت غمر ومحافظ الدقهلية يشيعون"شهيد سيناء"بهتافات ضد الإرهاب

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شيع الآلاف من أهالى قرية جصفا التابعة لمركز ميت غمر، جثمان الشهيد "محمد حمدى عنانى"، أمين شرطة، والذى استشهد بالأمس فى إحدى العمليات الارهابية بسيناء، وشارك حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، واللواء أحمد صالح حكمدار مديرية الأمن فى الجنازة.

وخرج الجثمان من مسجد النور بالقرية، وردد المشيعون هتافات مناهضة للارهاب، منها "لا اله الا الله والشهيد حبيب الله ، ياشهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح ، لا اله الا الله والشهيد حبيب الله" ، واكتست القرية بالسواد، وأشار اقارب الشهيد إلى أنه متزوج ولديه طفلان "سارة" ثلاثة سنوات و"سيف" سنة واحدة ، وأكدوا أن الشهيد معروف بأدبه وحسن خلقه.

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>قرية بالدقهلية تستعد لتشييع جثمان أحد شهداء العريش
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