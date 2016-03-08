طالب بالإعدادى يطعن زميله بعد خروجهما من درس خصوصى بالدقهلية

شهدت قرية كفر الوزير التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، تعدى طالب على زميله بقصافة محدثا إصابته بجرح وخذى بالصدر وجرح قطعى بالعضد الأيسر.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد وسيم الشريف مأمور مركز شرطة ميت غمر بوصول طالب بعمر 12 عاما مصابا بجروح بالغة لمستشفى ميت غمر العام، ويدعى محمود رزق 12 سنة طالب بالمدرسة الإعدادية بميت غمر، ومقيم كفر الوزير.

وأصيب "رزق" بجرح وخذى بالصدر، وآخر قطعى بالعضد الأيسر، وبسؤال والده قرر قيام زميله بالدرس ويدعى "عيد ا ع" بالتعدى عليه بسلاح قصافة محدثا إصابته، لقيام المجنى عليه بالشكوى للمدرس من إرتفاع صوت الجانى أثناء الدرس الخصوصى، فعنفه المدرس، و بعد خروجهما من الدرس قام بالتعدى عليه محدثا إصابته.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5824 لسنة 2016 جنح مركز ميت غمر.