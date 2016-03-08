الخميس.. وفد ألمانى يزور مطار مرسى علم الدولى

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، يوم الخميس المقبل أعضاء لجنة أمن المطارات الألمانى، والذى يزور المطار للوقوف على الإجراءات الأمنية المتبعة داخل المطار.

ومن جانبه قال محمد طمان مدير العلاقات العامة والإعلام بمطار مرسى علم الدولى، أن الوفد يضم خبراء من شركات الطيران الألمانية وخبراء تأمين المطارات وممثلون عن وزارة النقل الألمانية.

وأوضح طمان لـ"اليوم السابع"، أنه يرافق الوفد أعضاء من سلطة الطيران المدنى ورئيس قطاع الأمن بوزارة الطيران المدنى المصرى.

وأشار طمان أن هذه الزيارة تأتى ضمن إجراءات السلطات الألمانية استعدادا لبدء الموسم السياحى الجديد وخاصة لمرسى علم والغردقة واللتان يفضلهما السائح الألمانى وسوف يكون فى استقبالهم اللواء طيار طارق تبان مدير مطار مرسى علم ومسئولى المطار.

يذكر أن عدد كبير من اللجان من عدة دول أوروبية مختلفة توافدت على مطار مرسى علم الدولى وأبدت رضاها بكافة الاجراءات الامنية المتبعة داخل المطار.

يذكر أن مطار مرسى علم يتبع شركة إيماك لإدارة وتشغيل المطارات إحدى شركات مجموعة الخرافى الكويتية بنظام ( B.O.T ).

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