أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
عمرو أديب: «أنا بسمع عن وصول الدعم لمستحقيه من وأنا بلبس شورت» -
«زراعة» البرلمان: «هنجوز الكلاب البلدي بالأجنبي لتوفير الدولار» -
وكيل «زراعة البرلمان» عن «مدارس تزاوج الكلاب»: هنجوز البلدي بالأجنبي -
برهامي: فتاة التحرش بالشرقية «مُجرمة» نزعت حياءها وطهارتها -
عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟» -
مساء dmc - د/ السيد البدوي: الاستثمار أمن قومي .. والمستثمر الأجنبي لا يتحمل مانتحمله -
الشرطة النرويجية: العثور على طرد مفخخ في وسط العاصمة واعتقال مشتبه به -
محافظ الجيزة يتحدث عن تطوير الشوارع لذوي الاحتياجات الخاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

سابك ترفع أسعار بعض منتجات الحديد 100 ريال للطن

Google+ Print

    رفعت شركة سابك بعض منتجاتها من الحديد شملت مقاسات 8 و10 ملم بواقع 100 ريال للطن حيث بدأت منافذ بيع التجزئة والموزعون بالعمل بالأسعار الجديدة الأسبوع الحالي. وارتفعت أسعار الحديد مقاسات 8 و10 ملم من 1850 ريالاً للطن الى 1950 ريالاً للطن فيما حافظت الأنواع الأخرى من مقاسات 12 و14 و16 ملم على أسعارها السابقة بمستويات 1880 ريالاً للطن.

وكانت أسعار الحديد في السوق المحلية بدأت منذ منتصف 2015 تشهد انخفاضاً شهرياً حتى وصلت إلى مستواها السعري الحالي، وكان أكبر خفض أعلنته (سابك) في سبتمبر الماضي بتخفيض سعر بيع التجزئة المحلي لحديد التسليح بواقع 200 ريال للطن.

وتمثل كميات الحديد المستورد التي تصل إلى المملكة تحديا كبيرا أمام المنتج المحلي، بوجود إغراق في الحديد المستورد بأسعار أقل بكثير من المحلي بنسب تتراوح بين 12 الى 15% بما يمثل نحو 200 ريال للطن وهو الأمر الذي دفع بصناعة الحديد إلى مزيد من الانخفاض الفترة الماضية مما جعل مصانع الحديد الوطنية تطالب وزارة التجارة بفرض رسوم حماية لصناعات الحديد.

وأشار العايض إلى أن مصانع الحديد منيت بخسائر كبيرة حيث إن معظم المصانع تبيع حاليا بتكلفة الإنتاج إن لم تكن أقل وإذا ما استمرت الظروف الحالية فقد يلجأ الكثير من المصانع لإغلاق بعض خطوط الإنتاج أو الإقفال بشكل كامل وهذا ما يؤدي الى تسريح العمالة وبالتالي التسبب بأضرار بالغة على الصناعة الوطنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟»

عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟»

نائب يطالب بفرض تسعيرة جبرية لمواجهة ارتفاع الأسعار

نائب يطالب بفرض تسعيرة جبرية لمواجهة ارتفاع الأسعار

الوزراء: طرح كميات إضافية من اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة

الوزراء: طرح كميات إضافية من اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية