سابك ترفع أسعار بعض منتجات الحديد 100 ريال للطن

رفعت شركة سابك أسعار بعض منتجاتها من الحديد شملت مقاسات 8 و10 ملم بواقع 100 ريال للطن حيث بدأت منافذ بيع التجزئة والموزعون بالعمل بالأسعار الجديدة الأسبوع الحالي. وارتفعت أسعار الحديد مقاسات 8 و10 ملم من 1850 ريالاً للطن الى 1950 ريالاً للطن فيما حافظت الأنواع الأخرى من مقاسات 12 و14 و16 ملم على أسعارها السابقة بمستويات 1880 ريالاً للطن.

وكانت أسعار الحديد في السوق المحلية بدأت منذ منتصف 2015 تشهد انخفاضاً شهرياً حتى وصلت إلى مستواها السعري الحالي، وكان أكبر خفض أعلنته (سابك) في سبتمبر الماضي بتخفيض سعر بيع التجزئة المحلي لحديد التسليح بواقع 200 ريال للطن.

وتمثل كميات الحديد المستورد التي تصل إلى المملكة تحديا كبيرا أمام المنتج المحلي، بوجود إغراق في الحديد المستورد بأسعار أقل بكثير من المحلي بنسب تتراوح بين 12 الى 15% بما يمثل نحو 200 ريال للطن وهو الأمر الذي دفع بصناعة الحديد إلى مزيد من الانخفاض الفترة الماضية مما جعل مصانع الحديد الوطنية تطالب وزارة التجارة بفرض رسوم حماية لصناعات الحديد.

وأشار العايض إلى أن مصانع الحديد السعودية منيت بخسائر كبيرة حيث إن معظم المصانع تبيع حاليا بتكلفة الإنتاج إن لم تكن أقل وإذا ما استمرت الظروف الحالية فقد يلجأ الكثير من المصانع لإغلاق بعض خطوط الإنتاج أو الإقفال بشكل كامل وهذا ما يؤدي الى تسريح العمالة وبالتالي التسبب بأضرار بالغة على الصناعة الوطنية.