تقرير في الجول – كيف يعود روما أمام ريال مدريد ونقطة ضعف الفريقين واحدة؟

تلقى روما الذي يضم محمد صلاح هدفين في مباراة الذهاب ضد ريال مدريد على الرغم من أن الذئاب حاولوا إلا أن خط هجومهم الضعيف نسبيا في البطولة لم يستغل نقاط ضعف النادي الملكي الواضحة.

وفي المقابل استغل ريال مدريد في الذهاب نقاط ضعف دفاع روما فكان الطرف الفائز وبنتيجة تريحه نسبيا قبل مباراة العودة الثلاثاء في سانتياجو بيرنابيو.

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي فرص الفريقين في مباراة العودة.

ريال مدريد

خط دفاع ريال مدريد لازال قويا لم يتلق أية أهداف في مباراة الذهاب، وفقط 3 أهداف في دور المجموعات، لكن خط دفاع النادي الملكي لم يقع تحت الاختبار الحقيقي بعد، الفريق يقوم بـ19.7 اعتراض للكرة ويتركب أخطاء بمعدل 11.7، ربما هو أقوى خط دفاع في البطولة، لكنه أكثر خشونة من روما، إذ أنه تحصل على 12 بطاقة صفراء.

ريال مدريد يفوز بالكرة بنسبة 44% من مجموع اعتراضاته، ويفوز بـ43% من الكرات الهوائية، ويتلقى الفريق في المباراة الواحدة متوسط 11.4 تسديدة يمنع منهم 3 فقط.

يعتمد النادي الملكي على تسجيل الأهداف من الجمل التكتيكية أكثر من المرتدات وأخطاء دفاع الخصم، إذ أنه سجل 15 هدفا من أصل 21 هدفا من الجمل التكتيكية.

نقطة قوة ريال مدريد هي موازنته في الضغط بكل أجزاء الملعب ويوازن في هجماته بين الأجزاء الثلاثة بنسب متساوية، ففي الجانب الأيسر يهاجم بنسبة 35% وهي نفس نسبة الجانب الأيمن وفي العمق يهاجم بـ30%.

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روما

نقطة ضعف روما متمثلة في ضعف خط دفاعه كليا، والذي تلقى 18 هدفا حتى الآن منهم 14 هدفا من جمل تكتيكية نفذها الخصم عليهم و3 من الكرات الثابتة، وركلة جزاء وحيدة.

يتلقى دفاع روما في المباراة الواحدة 13.9 تسديدة، ويسكن مرماهم في المباراة الواحدة 2.6 هدف، وينجح الذئاب في اعتراض الكرة بنسبة 35% من مجموع محاولاتهم، كما يفوز الفريق بالكرات الهوائية بنسبة 55% وهي نسبة أعلى من ريال مدريد.

هجوميا روما يسدد على المرمى 5.2 تسديدة في اللقاء أقل من ريال مدريد بـ7.8، ويقع في فخ التسلل مرتين مقابل 3 مرات لريال مدريد.

نقطة أخرى من نقاط ضعف روما التي لا تقف في صالحهم هي أن الفريق يتلقى 11.3 تسديدة يوقف منهم 2.4 فقط.

يفضل روما استعمال الجانب الأيمن بنسبة 40% من هجماته و32% للجانب الأيسر، و28% من منتصف الملعب.

ما سيحسم اللقاء هو معركة خط الوسط إذ أن معظم تحركات ونشاط ضغط لاعبي الفريقين تتركز في منتصف الملعب بنسبة 49% من مجموع تحركاتهم.