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جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول تنمية وعى الطلاب بالأنشطة الاجتماعية

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جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول تنمية وعى الطلاب بالأنشطة الاجتماعية جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول تنمية وعى الطلاب بالأنشطة الاجتماعية
نظمت كلية التربية بجامعة قناة السويس، بالتعاون مع وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع ،برعاية الدكتور ممدوح غراب، رئيس الجامعة، ندوة حول تنمية الوعى لدى طلاب الجامعة بالأنشطة الاجتماعية المختلفة وذلك بمركز الخدمة العامة لتكنولوجيا التعليم.

وجاءت الندوة تحت إشراف الدكتورة سها محمد سميح، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،وقد حاضرت فيها الدكتورة سها محمد سميح أستاذة التغذية ووكيل الكلية و الدكتورة نشوة سعد المدرس بقسم أصول التربية.

وقالت الدكتورة سها سميح إن الندوة تضمنت المشكلات والقضايا المجتمعية والتى تختلف باختلاف ثقافات المجتمعات والمشكلات الاجتماعية، مثل البطالة والعنف و الطرق وأطفال الشوارع، وغيرها من القضايا التى تحتوى على عدة مشكلات متداخلة .


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مصر 365

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