بالصور.. امتحانات فورية لمحو الأمية للمواطنين بشرق بورسعيد

أكد بسام زايدة، مدير عام فرع محو الأمية ببورسعيد، تنظيم قافلة لسهل الطينة شرق المحافظة لإجراء امتحانات فورية للمواطنين، ومنحهم 50 شهادة بمركز شباب الشهيد محمد ضياء الدين، لتخفيف المعاناة عن الدارسين الراغبين فى الحصول على شهادات محو الأمية.

وأشار زايدة فى تصريحاتٍ له، إلى تنظيم امتحانات بإدارة الضواحى ببورسعيد بمدرسة الجلاء، وأخرى بكنيسة مارى جرجس ببورفؤاد وجمعية مؤسسة الحياة، بالإضافة إلى تسليم 15 شهادة للناجحين من الكنيسة.

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