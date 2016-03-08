حظك اليوم الدلو ليوم الثلاثاء 8/3/2016

حظك اليوم لبرج الدلو :

حظك لبرج الدلو على الصعيد المهني:

حظك لبرج الدلو على الصعيد العاطفي:

حظك لبرج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>هذه الأيام هى أيام حظك فلا داعى للخوف أو القلق بشأن مستقبلك العملى، فالأخبار السعيدة ستدق بابك وستحصد مجهود أعمالك طوال الفترات السابقة، لذلك كون مستعدًا لاقتناص الفرص.>بعض المشاكل البسيطة ستتعرض لها علاقات هذا البرج، لذلك الهدوء وضبط النفس سيكونان أهم الأشياء التى إذا ما حافظوا عليها لحافظوا على هذه العلاقة، لذلك يجب أن يكونوا أكثر حذرا.>استقرار كبير فى حالتهم الصحية، فلا داعى للقلق بشأن أى آلام بسيطة مثل ألام البطن أو الصداع، فكلها أعراض زائلة.>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودون على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.