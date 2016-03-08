حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 8/3/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

>بعد فترات طويلة من التعب والمعاناة، أنتَ الآن تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافك، لا تندم على أى أعمال خسرتها فى الفترة السابقة فسوف تعوض كل هذا وستعرض عليك فرص عمل مميزة وربما سفر للعمل بالخارج.>علاقتك مستقرة مع الشريك منذ فترة طويلة، ولكنك تعانى من الفقدان بسبب انشغاله وسفره الدائم، حاول أن تتحلى بالصبر وتدعم شريك حياتك فى سبيل تحقيق أحلامه.>صحتك جيدة اليوم ولكنك قد تعانى من بعض المشاكل فى الجهاز الهضمى لا تترد فى استشارة طبيب عن شعورك بأى تعب مفاجئ.>تكون قادرا اليوم على الاعتراف بأخطاء اقترفتها فى الماضى وتتعلم منها دروس للمستقبل. تحقق نجاحات مفاجئة وغير متوقعة تسبب لك سعادة كبيرة.