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حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 8/3/2016

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حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 8/3/2016 حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 8/3/2016

على الصعيد المهني:


>بعد فترات طويلة من التعب والمعاناة، أنتَ الآن تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافك، لا تندم على أى أعمال خسرتها فى الفترة السابقة فسوف تعوض كل هذا وستعرض عليك فرص عمل مميزة وربما سفر للعمل بالخارج.

على الصعيد العاطفي


>علاقتك مستقرة مع الشريك منذ فترة طويلة، ولكنك تعانى من الفقدان بسبب انشغاله وسفره الدائم، حاول أن تتحلى بالصبر وتدعم شريك حياتك فى سبيل تحقيق أحلامه.

برج الحوت على الصعيد الصحي:


>صحتك جيدة اليوم ولكنك قد تعانى من بعض المشاكل فى الجهاز الهضمى لا تترد فى استشارة طبيب عن شعورك بأى تعب مفاجئ.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت


>تكون قادرا اليوم على الاعتراف بأخطاء اقترفتها فى الماضى وتتعلم منها دروس للمستقبل. تحقق نجاحات مفاجئة وغير متوقعة تسبب لك سعادة كبيرة.

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مصر 365

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