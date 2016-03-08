حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 8/3/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

>تعانى العديد من الضغوطات فى محيط العمل هذه الأيام عليك أن ترتب أولوياتك وتحدد أهدافك جيدًا فى الفترة المقبلة، أنت على الطريق الصحيح نحو النجاح لا تستلم لأى مشاعر سلبية. على الصعيد العاطفي

>فترة غير مستقرة فى علاقتك مع الشريك نتيجة لانشغالكم بشكل كبير، حاولوا الموازنة بين علاقتكم وبين تحقيق أنفسكم فى العمل، حتى لا تخسروا علاقة قوية سوف تندمون عليها كثيرًا بعد فوات الأوان. برج الحمل على الصعيد الصحي:

>تعانى من التوتر والعصبية الدائمة نتيجة لضغوطات العمل، لا تهمل ذلك وحاول التحلى بالهدوء لان ذلك سيعود بنتائج سلبية جدا على صحتك فى المستقبل، ومن الممكن أن تمارس بعض التمارين الرياضية ولو لبضع دقائق والتى من شأنها أن تساعدك على الصعيد الصحى والنفسى. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>رغم تعرضك للعديد من الضغوط إلا أنك تسير فى الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أهدافك، تحلى بالصبر والهدوء حتى تمر تلك الفترة وتصل إلى النجاح الذى تنتظره من فترة طويلة.

شبكةعيونالإخبارية

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