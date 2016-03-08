حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 8/3/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

> تواجه بعض الارتباك على الصعيد المهنى وتواجه اللوم من رؤسائك بالعمل، حاول ألا تعاند وألا تكابر فى خطأك وتبحث عن حلول للمشاكل التى تواجهها ولا مانع من بعض المجازفة.>لا تأتى الرياح بما تشتهى السفن، كلما حاولت أن تتخذ قرارًا ما فى علاقتك العاطفية تدفعك الظروف بعيدًا عنه فى الاتجاه الآخر، قد يكون هذا إشارة أو علامة على أنك تسير بالاتجاه الخطأ وتحتاج لإعادة التفكير فى العلاقة ولكن إذا كنت واثقا بشكل كافى من اختيارك يجب ألا تتردد لحظة فى التمسك به.>حان الوقت لاتخاذ بعض الخطوات الجريئة فى ما يخص حالتك الصحية، وتتخذ القرارات التى أجلتها طويلاً تذكر المثل القديم" وجع ساعة ولا كل ساعة" وكن حاسمًا فى ما يخص حالتك الصحية قبل ان يتدهور وضعك للأسوأ.>الحياة الرتيبة والباهتة تتغير للأفضل اليوم حيث تجد الكثير من المفاجأت بانتظارك وتخوض بعض المغامرات التى تنعكس ايجابا على حالتك النفسية