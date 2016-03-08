أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
عمرو أديب: «أنا بسمع عن وصول الدعم لمستحقيه من وأنا بلبس شورت» -
«زراعة» البرلمان: «هنجوز الكلاب البلدي بالأجنبي لتوفير الدولار» -
وكيل «زراعة البرلمان» عن «مدارس تزاوج الكلاب»: هنجوز البلدي بالأجنبي -
برهامي: فتاة التحرش بالشرقية «مُجرمة» نزعت حياءها وطهارتها -
عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟» -
مساء dmc - د/ السيد البدوي: الاستثمار أمن قومي .. والمستثمر الأجنبي لا يتحمل مانتحمله -
الشرطة النرويجية: العثور على طرد مفخخ في وسط العاصمة واعتقال مشتبه به -
محافظ الجيزة يتحدث عن تطوير الشوارع لذوي الاحتياجات الخاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 8/3/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 8/3/2016 حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 8/3/2016

القوس على الصعيد المهني:


>التعامل الرسمى مع بعض الأشخاص فى محيط العمل يجنبك الوقوع فى مشكلات انت فى غنى عنها، خاصة أن المحيط المهنى لا يخلو من الأحاديث الجانبية والمشكلات المثارة دائمًا، شخصيتك الحكيمة وذكائك فى التعامل مع المواقف الصعبة يجعل منك شخصية لها رونقها الخاص، ويلفت النظر اليك.

على الصعيد العاطفي:


>تتعايش مع المواقف بشكل مبالغ فيه مما يجعلك تتأثر بشكل كبير، بالحكايات التى تسمعها من الأشخاص المقربين، لا يمكن أن تستغنى عن بعض صفاتك مثل الفضول، لكن هناك مواقف يجب ان تتوخى فيها الحذر من الخوض فى بعض التفاصيل، حتى لا يأخذها البعض بمحمل سىء.

برج القوس على الصعيد الصحى:


>الاستماع الكثير إلى النصائح الطبية دون العمل بها، يعتبر تضييع للوقت، فأنت من الشخصيات التى تنصح الناس بمشورة طبية دون أن تعيرها جانباً من اهتمامك الشخصى، توخى الحذر فى الفترة القادمة حتى لا تقع تحت وطأة المشكلات الصحية المزمنة التى من الممكن أن تصيبك.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش يوماً هاماً فى حياته حيث يواجه مجموعة من المواقف يتعلم منها دروساً هامة فى حياته المهنية التى تتطب منه قدر اكبر من الحكمة، وفى الصعيد العاطفى أيضاً الذى يتطلب التخلص من بعض الصفات السيئة لمولود القوس مثل الفضول الزائد فى جميع الأوقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى