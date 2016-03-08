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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 8/3/2016

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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 8/3/2016 حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 8/3/2016

برج الثور على الصعيد المهني:


>معدلات تركيزك فى أعلى مستوياتها، وتسيطر عليك حالة من الحماس فى العمل لا تتكرر كثيرًا، خاصة إنك من الأشخاص الذين ينتجون ويؤدون بشكل أفضل عندما يكونوا مقتنعين بالشيء الذى يفعله، الفرصة متاحة لإثبات نفسك والتأكيد على كفاءتك التى تزيد يومًا بعد يوم.

الثور على الصعيد العاطفي:


>أنت من الأشخاص الذين يتحلون بالوفاء والإخلاص فى الحب، لذلك تحاول التواصل الدائم مع الأصدقاء القدامى، الذين يعتبرون لقائهم بك مركزاً للفضفضة والحكايات واسترجاع الذكريات القديمة، احرص دائماً على لقاء أصدقائك ولا تتنازل عن هذه العادة حتى لا تفقد جزء من سعادتك.

الثور على الصعيد الصحى:


>حالتك الصحية تتحسن كثيراً بعد أن تحسنت أوضاعك المهنية وبالتبعية أوضاعك المالية، فقط تحتاج إلى لعودة إلى ممارسة هوياتك الرياضية التى أقلعت عنها منذ فترة كبيرة، والحرص الدائم على تناول الأطعمة الصحية يقلل من إصابتك بأمراض السمنة وألام المعدة التى تسبب إزعاج كبيراً.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور :


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش يوماً سعيداً ومميزاً على الصعيد المهنى الذى يثبت له إنه من الشخصيات الكفء لتولى المناصب المهمة وتنفيذ المهام الصعبة، وعلاقتك بالأصدقاء القدامى قيمة كبيرة فى حياتك وأحد أسباب سعادتك التى لا تعرفها، حافظ عليها ولا تجعلها تتأثر بالظروف العملية ومشاغل الحياة اليومية.

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مصر 365

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