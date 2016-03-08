حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 8/3/2016

الأسد على الصعيد المهني:

>أنت على موعد مع الاستفزاز والخروج عن النص فى بعض المواقف التى توجهك مع أحد الزملاء المقربين، بسبب اختلاف وجهات النظر، وكعادة مولود الأسد الذى يكره الجدال عندما يكون ليده يقين إنه على صواب، تحاول تحجيم الحديث حتى لا تدخل فى مزيد من التفاصيل التى تراها من وجهة نظرك جدالاً تافهاً. على الصعيد العاطفي:

>تحتاج إلى الاستعانة بالأسرة خاصة الأب والأم للأخذ بنصيحتهم والاستماع اليهم فى بعض المواقف الحياتية التى تحتاج إلى خبرات كبيرة، لا يمكن أن تأخذ أرائك كلها دون أن تلجأ للمشورة حتى تتأكد إنك على الطريق الصحيح، وتتجنب الشعور بالندم. برج الأسد على الصعيد الصحي:

>وعكة صحية خفيفة تخرج منها معافى، وتتفادى كثيرًا من المضاعفات المرضية، بعد أن تستمع إلى نصائح الطبيب وتلتزم بها، وستتأكد مع الوقت أن الاهتمام بالنواحى الصحية لابد أن يكون أسلوب حياة، ولا يكون ضرورة عند الإصابة بالأمراض فقط. توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يتعامل مع عدد من المواقف التى يثبت فيه أن الصفات الشخصية لمولود الأسد تفرض سيطرتها على معظم المواقف، وتجنبه الدخول فى كثير من المشكلات، ومشورة الأسرة تفيده فى الحياة بشكل عام وتثقل خبرته الشخصية، بنصائح غالية سيعرف قيمتها لاحقًا بعد أن يتأكد من صحة حديثهم.

شبكةعيونالإخبارية

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