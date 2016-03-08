حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 8/3/2016

الجوزاء على الصعيد المهنى:

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء:

>عندما يكون لديك قدرات ولا تظهرها، فلن تأخذ مكانتك فى العمل، يجب عليك إظهار قدراتك وإمكانيات، وعليك العمل على تطويرها دومًا واستغلال كل إمكانياتك.>ما يحدث فى الماضى يجب أن يبقى فى الماضى، لا تجعل قصة حب قديمة تؤثر على حياتك، فمن تخلى عنك، لا يستحق أن تتذكره أنت.>يجب عليك مراقبة حالتك الصحية باستمرار، وإمداد جسمك بما يكفى من السوائل والمعادن الضرورية، وعليك أن تتابع مع طبيب ليضع لك نظاماً غذائياً يضمن لك اللياقة البدنية.>الخطط الطموحة، دون تنفيذ، تذهب سدى، لذلك عليك أن تبدأ فى تنفيذ ما تنتويه وكفى تأجيلاً، فأنت عندما تؤجل قراراتك للغد، لن تصبح ما تريد.