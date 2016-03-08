حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 8/3/2016

الجوزاء على الصعيد المهنى:
>عندما يكون لديك قدرات ولا تظهرها، فلن تأخذ مكانتك فى العمل، يجب عليك إظهار قدراتك وإمكانيات، وعليك العمل على تطويرها دومًا واستغلال كل إمكانياتك.
برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:
>ما يحدث فى الماضى يجب أن يبقى فى الماضى، لا تجعل قصة حب قديمة تؤثر على حياتك، فمن تخلى عنك، لا يستحق أن تتذكره أنت.
برج الجوزاء على الصعيد الصحى:
>يجب عليك مراقبة حالتك الصحية باستمرار، وإمداد جسمك بما يكفى من السوائل والمعادن الضرورية، وعليك أن تتابع مع طبيب ليضع لك نظاماً غذائياً يضمن لك اللياقة البدنية.
توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء:
>الخطط الطموحة، دون تنفيذ، تذهب سدى، لذلك عليك أن تبدأ فى تنفيذ ما تنتويه وكفى تأجيلاً، فأنت عندما تؤجل قراراتك للغد، لن تصبح ما تريد.