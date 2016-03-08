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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 8/3/2016

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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 8/3/2016 حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 8/3/2016

الميزان على الصعيد المهنى:
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عليك أن تبدأ فى مشاريعك المؤجلة، وأن تستغل الفرص، فهذا من شأنه أن يزيد من نجاحك، وسيشعرك بسعادة أكبر.

برج الميزان على الصعيد العاطفى: تجاهلك لحياتك العاطفية لن يفيد، مادام لديك شريك حياة، إذاً فعليك الاهتمام به لأن هذا من حقه، ولأنه يومًا ما، سيمل، وحينها ستندم على إضاعته من بين يديك.

برج الميزان على الصعيد الصحى:
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حالتك النفسية مهمة كحالتك الجسدية بالضبط، لذلك ليس عيبًا إن شعرت أن الأمور لا تسير على ما يرام معك، أن تذهب إلى طبيب نفسى، يساعدك على معرفة أين الخلل.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان:
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بعض الأشخاص الذين كانوا فى حياتنا فى الماضى، عندما يشعرون بأخطائهم، يعودون إلينا نادمين، إن شعرت صدق أحاسيسهم، فعليك أن تسامح، وتعطى فرصة أخرى.

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مصر 365

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