حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 8/3/2016

الجدى على الصعيد المهنى:

>لا تجعل اختلافات الرأى مع زملائك فى العمل تؤثر على مهنيتك، قم بالفصل بين الخلافات الشخصية والعمل، ومهما تعرضت لأحداث عصبية، هدئ من روعك.

برج الجدى على الصعيد العاطفى: إذا عرفت تحديدًا من تريد، ستشعر بالسعادة، التخبط، وعدم فهمك لما تريد، يجعلك تبدأ فى علاقات، وتنهيها، وإن استمر ذلك، سيستمر شعورك بالبؤس.

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>برج الجدى على الصعيد الصحى:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى:

>ما تبذله من مجهود، يؤثر على صحتك بشكل كبير.. لذلك عليك أن تبحث عن راحتك، وتهتم بلياقتك البدنية أكثر من ذلك.>لن تشعر بالسعادة دون تحقيق التوازن بين جوانب حياتك المختلقة، فإن غلب جانب على الآخر، سيؤثر ذلك بالسلب عليك.