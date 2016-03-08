حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم 8 مارس 2016

حظك اليوم العقرب ليوم الثلاثاء 8/3/2016

حظك اليوم لبرج العقرب:

حظك لبرج العقرب على الصعيد المهني:

>بذلت مجهودا كبيرا طوال الفترات السابقة وحان المعاد حتى تحصد نتيجة مجهوداتك، لكن لا داعى للتعجل فكل خير سيأتى لكن الصبر سيكون مفتاحك طوال الفترات المقبلة.

حظك لبرج العقرب على الصعيد العاطفي:

>الغيرة والشك مازالا يؤرقان حياتكما العاطفية لذلك حاولا إما أن تأخذو وقفة مع أنفسكم وإجازة من أحبابكم أو الاستمرار مع التغيير الذاتى لكم، ومحاولات البعد عن أى موقف يثير الشك مع شركاء حياتكم.

حظك لبرج العقرب على الصعيد الصحي:

>للأسف نتيجة للضغط العصبى هناك بعض المشاكل الصحية ستواجهك لذلك حاول ان تبتعد أن أى ضغط عصبى.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودون على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.

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حظك اليوم السرطان ليوم الثلاثاء 8/3/2016

حظك اليوم لبرج السرطان:

حظك لبرج السرطان على الصعيد المهني:

>مشاكل مهنية ستواجه أبناء هذا البرج فربما ستعوق مسيرتهم الخيانة، لذلك يجب أن يكونوا أكثر حرصًا على مستقبلهم أن لا يستأمنوا أى شخص على أسرارهم داخل العمل، حتى لا يضعوا أنفسهم فى مشاكل هم فى غنى عنها.

حظك لبرج السرطان على الصعيد العاطفي:

>الحب سيكون العامل الإيجابى الوحيد فى حياتهم، فعلى الرغم من المشاكل الكبرى التى مر بها أبناء هذا البرج مع شركاء حياتهم، إلا أنهم سيستعيدون السعادة مرة أخرى وسيبنون طريقهم وقد يتخذون خطوات رسمية لحسم هذه العلاقة.

حظك لبرج السرطان على الصعيد الصحي:

>حالة صحية مرتفعة وسيتخلصون من كل الأعراض المزمنة التى كانت تواجههم من قبل.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :

>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودون على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.

حظك اليوم الدلو ليوم الثلاثاء 8/3/2016

حظك اليوم لبرج الدلو :

حظك لبرج الدلو على الصعيد المهني:

>هذه الأيام هى أيام حظك فلا داعى للخوف أو القلق بشأن مستقبلك العملى، فالأخبار السعيدة ستدق بابك وستحصد مجهود أعمالك طوال الفترات السابقة، لذلك كون مستعدًا لاقتناص الفرص.

حظك لبرج الدلو على الصعيد العاطفي:

>بعض المشاكل البسيطة ستتعرض لها علاقات هذا البرج، لذلك الهدوء وضبط النفس سيكونان أهم الأشياء التى إذا ما حافظوا عليها لحافظوا على هذه العلاقة، لذلك يجب أن يكونوا أكثر حذرًا.

حظك لبرج الدلو على الصعيد الصحي:

>استقرار كبير فى حالتهم الصحية، فلا داعى للقلق بشأن أى ألام بسيطة مثل ألام البطن أو الصداع، فكلها أعراض زائلة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو :

>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودون على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 8/3/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:>بعد فترات طويلة من التعب والمعاناة، انتَ الآن تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافك، لا تندم على أى أعمال خسرتها فى الفترة السابقة فسوف تعوض كل هذا وستعرض عليك فرص عمل مميزة وربما سفر للعمل بالخارج.

على الصعيد العاطفي:

>علاقتك مستقرة مع الشريك منذ فترة طويلة، ولكنك تعانى من الفقدان بسبب انشغاله وسفره الدائم، حاول أن تتحلى بالصبر وتدعم شريك حياتك فى سبيل تحقيق احلامه.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

>صحتك جيدة اليوم ولكنك قد تعانى من بعض المشاكل فى الجهاز الهضمى لا تترد فى استشارة طبيب عن شعورك بأى تعب مفاجئ.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>تكون قادرا اليوم على الاعتراف بأخطاء اقترفتها فى الماضى وتتعلم منها دروس للمستقبل. تحقق نجاحات مفاجئة وغير متوقعة تسبب لك سعادة كبيرة.

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 8/3/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

تعانى العديد من الضغوطات فى محيط العمل هذه الأيام عليك أن ترتب أولوياتك وتحدد اهدافك جيدا فى الفترة المقبلة، انت على الطريق الصحيح نحو النجاح لا تستلم لأى مشاعر سلبية.

على الصعيد العاطفي:

>فترة غير مستقرة فى علاقتك مع الشريك نتيجة لانشغالكم بشكل كبير، حاولوا الموازنة بين علاقتكم وبين تحقيق انفسكم فى العمل، حتى لا تخسروا علاقة قوية سوف تندمون عليها كثيرًا بعد فوات الأوان.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

>تعانى من التوتر والعصبية الدائمة نتيجة لضغوطات العمل، لا تهمل ذلك وحاول التحلى بالهدوء لان ذلك سيعود بنتائج سلبية جدا على صحتك فى المستقبل، ومن الممكن أن تمارس بعض التمارين الرياضية ولو لبضع دقائق والتى من شأنها أن تساعدك على الصعيد الصحى والنفسى.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>رغم تعرضك للعديد من الضغوط إلا أنك تسير فى الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أهدافك، تحلى بالصبر والهدوء حتى تمر تلك الفترة وتصل إلى النجاح الذى تنتظره من فترة طويلة.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 8/3/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:> تواجه بعض الارتباك على الصعيد المهنى وتواجه اللوم من رؤسائك بالعمل، حاول ألا تعاند وألا تكابر فى خطأك وتبحث عن حلول للمشاكل التى تواجهها ولا مانع من بعض المجازفة.

على الصعيد العاطفي:

>لا تأتى الرياح بما تشتهى السفن، كلما حاولت أن تتخذ قرارا ما فى علاقتك العاطفية تدفعك الظروف بعيدًا عنه فى الاتجاه الآخر، قد يكون هذا إشارة أو علامة على أنك تسير بالاتجاه الخطأ وتحتاج لإعادة التفكير فى العلاقة ولكن إذا كنت واثقا بشكل كافى من اختيارك يجب ألا تتردد لحظة فى التمسك به.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

>حان الوقت لاتخاذ بعض الخطوات الجريئة فى ما يخص حالتك الصحية، وتتخذ القرارات التى أجلتها طويلاً تذكر المثل القديم" وجع ساعة ولا كل ساعة" وكن حاسمًا فى ما يخص حالتك الصحية قبل ان يتدهور وضعك للأسوأ.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>الحياة الرتيبة والباهتة تتغير للأفضل اليوم حيث تجد الكثير من المفاجآت بانتظارك وتخوض بعض المغامرات التى تنعكس ايجابا على حالتك النفسية

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 8/3/2016

>القوس على الصعيد المهني:>التعامل الرسمى مع بعض الأشخاص فى محيط العمل يجنبك الوقوع فى مشكلات انت فى غنى عنها، خاصة أن المحيط المهنى لا يخلو من الأحاديث الجانبية والمشكلات المثارة دائماً، شخصيتك الحكيمة وذكائك فى التعامل مع المواقف الصعبة يجعل منك شخصية لها رونقها الخاص، ويلفت النظر اليك.

على الصعيد العاطفي:

>تتعايش مع المواقف بشكل مبالغ فيه مما يجعلك تتأثر بشكل كبير، بالحكايات التى تسمعها من الأشخاص المقربين، لا يمكن أن تستغنى عن بعض صفاتك مثل الفضول، لكن هناك مواقف يجب ان تتوخى فيها الحذر من الخوض فى بعض التفاصيل، حتى لا يأخذها البعض بمحمل سيء.

برج القوس على الصعيد الصحى:

>الاستماع الكثير إلى النصائح الطبية دون العمل بها، يعتبر تضييع للوقت، فأنت من الشخصيات التى تنصح الناس بمشورة طبية دون أن تعيرها جانباً من اهتمامك الشخصى، توخى الحذر فى الفترة القادمة حتى لا تقع تحت وطأة المشكلات الصحية المزمنة التى من الممكن أن تصيبك.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش يوماً هاماً فى حياته حيث يواجه مجموعة من المواقف يتعلم منها دروسًا مهمة فى حياته المهنية التى تتطب منه قدر أكبر من الحكمة، وفى الصعيد العاطفى أيضاً الذى يتطلب التخلص من بعض الصفات السيئة لمولود القوس مثل الفضول الزائد فى جميع الأوقات.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 8/3/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:>معدلات تركيزك فى أعلى مستوياتها، وتسيطر عليك حالة من الحماس فى العمل لا تتكرر كثيراً، خاصة إنك من الأشخاص الذين ينتجون ويؤدون بشكل أفضل عندما يكونوا مقتنعين بالشيء الذى يفعله، الفرصة متاحة لإثبات نفسك والتأكيد على كفاءتك التى تزيد يوماً بعد يوم.

الثور على الصعيد العاطفي:

>أنت من الأشخاص الذين يتحلون بالوفاء والإخلاص فى الحب، لذلك تحاول التواصل الدائم مع الأصدقاء القدامى، الذين يعتبرون لقائهم بك مركزاً للفضفضة والحكايات واسترجاع الذكريات القديمة، احرص دائماً على لقاء أصدقائك ولا تتنازل عن هذه العادة حتى لا تفقد جزء من سعادتك.

الثور على الصعيد الصحى:

>حالتك الصحية تتحسن كثيراً بعد أن تحسنت أوضاعك المهنية وبالتبعية أوضاعك المالية، فقط تحتاج إلى لعودة إلى ممارسة هوياتك الرياضية التى أقلعت عنها منذ فترة كبيرة، والحرص الدائم على تناول الأطعمة الصحية يقلل من إصابتك بأمراض السمنة وألام المعدة التى تسبب إزعاج كبيراً.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش يوماً سعيداً ومميزاً على الصعيد المهنى الذى يثبت له إنه من الشخصيات الكفء لتولى المناصب الهامة وتنفيذ المهام الصعبة،وعلاقتك بالأصدقاء القدامى قيمة كبيرة فى حياتك وأحد أسباب سعادتك التى لا تعرفها، حافظ عليها ولا تجعلها تتأثر بالظروف العملية ومشاغل الحياة اليومية.

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 8/3/2016

>الأسد على الصعيد المهني:>أنت على موعد مع الاستفزاز والخروج عن النص فى بعض المواقف التى توجهك مع احد الزملاء المقربين، بسبب اختلاف وجهات النظر، وكعادة مولود الأسد الذى يكره الجدال عندما يكون ليده يقين إنه على صواب، تحاول تحجيم الحديث حتى لا تدخل فى مزيد من التفاصيل التى تراها من وجهة نظرك جدالاً تافهاً.

على الصعيد العاطفي:

>تحتاج إلى الاستعانة بالأسرة خاصة الأب والأم للأخذ بنصيحتهم والاستماع اليهم فى بعض المواقف الحياتية التى تحتاج إلى خبرات كبيرة، لا يمكن أن تأخذ أرائك كلها دون أن تلجأ للمشورة حتى تتاكد إنك على الطريق الصحيح، وتتجنب الشعور بالندم.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

>وعكة صحية خفيفة تخرج منها معافى، وتتفادى كثيراً من المضاعفات المرضية، بعد أن تستمع إلى نصائح الطبيب وتلتزم بها، وستتأكد مع الوقت أن الاهتمام بالنواحى الصحية لابد أن يكون أسلوب حياة، ولا يكون ضرورة عند الإصابة بالأمراض فقط

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يتعامل مع عدد من المواقف التى يثبت فيه أن الصفات الشخصية لمولود الأسد تفرض سيطرتها على معظم المواقف، وتجنبه الدخول فى كثير من المشكلات، ومشورة الأسرة تفيده فى الحياة بشكل عام وتثقل خبرته الشخصية، بنصائح غالية سيعرف قيمتها لاحقاً بعد أن يتأكد من صحة حديثهم.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 8/3/2016

>الميزان على الصعيد المهنى:>عليك أن تبدأ فى مشاريعك المؤجلة، وأن تستغل الفرص، فهذا من شأنه أن يزيد من نجاحك، وسيشعرك بسعادة أكبر.

برج الميزان على الصعيد العاطفى: تجاهلك لحياتك العاطفية لن يفيد، مادام لديك شريك حياة، إذاً فعليك الاهتمام به لأن هذا من حقه، ولأنه يوماً ما، سيمل وحينها ستندم على إضاعته من بين يديك.

برج الميزان على الصعيد الصحى:

>حالتك النفسية مهمة كحالتك الجسدية بالضبط، لذلك ليس عيباً إن شعرت أن الأمور لا تسير على ما يرام معك، أن تذهب إلى طبيب نفسى، يساعدك على معرفة أين الخلل.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان:

>بعض الأشخاص اللذين كانوا فى حياتنا فى الماضى، عندما يشعرون بأخطائهم، يعودون إلينا نادمين، إن شعرت صدق أحاسيسهم، فعليك أن تسامح، وتعطى فرصة أخرى

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 8/3/2016

>الجوزاء على الصعيد المهنى:>عندما يكون لديك قدرات ولا تظهرها، فلن تأخذ مكانتك فى العمل، يجب عليك إظهار قدراتك وإمكانيات، وعليك العمل على تطويرها دوماً، واستغلال كل إمكانياتك.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

>ما يحدث فى الماضى يجب أن يبقى فى الماضى، لا تجعل قصة حب قديمة تؤثر على حياتك، فمن تخلى عنك، لا يستحق أن تتذكره أنت.

>برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

>يجب عليك مراقبة حالتك الصحية باستمرار، وإمداد جسمك بما يكفى من السوائل والمعادن الضرورية، وعليك أن تتابع مع طبيب ليضع لك نظاماً غذائياً يضمن لك اللياقة البدنية.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء:

>الخطط الطموحة، دون تنفيذ، تذهب سدى، لذلك عليك أن تبدأ فى تنفيذ ما تنتويه وكفى تأجيلاً، فأنت عندما تؤجل قراراتك للغد، لن تصبح ما تريد

حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 8/3/2016

>الجدى على الصعيد المهنى:>لا تجعل اختلافات الرأى مع زملاءك فى العمل تؤثر على مهنيتك، قم بالفصل بين الخلافات الشخصية والعمل، ومهما تعرضت لأحداث عصبية، هدىء من روعك.

برج الجدى على الصعيد العاطفى: إذا عرفت تحديداً من تريد، ستشعر بالسعادة، التخبط، وعدم فهمك لما تريد، يجعلك تبدأ فى علاقات، وتنهيها، وإن استمر ذلك، سيستمر شعورك بالبؤس.

برج الجدى على الصعيد الصحى:

>ما تبذله من مجهود، يؤثر على صحتك بشكل كبير .. لذلك عليك أن تبحث عن راحتك، وتهتم بلياقتك البدنية أكثر من ذلك.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى:

>لن تشعر بالسعادة دون تحقيق التوازن بين جوانب حياتك المختلقة، فإن غلب جانب على الآخر، سيؤثر ذلك بالسلب عليك