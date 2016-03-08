ليلة_الأبطال - بيروتي: ما حدث ضد رونالدو أمر مجحف بعض الشيء

(إفي): أبدى الأرجنتيني دييجو بيروتي، مهاجم روما الإيطالي اندهاشه من صيحات الاستهجان التي تعرض لها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو، معقل (الميرينجي)، مشيرا إلى أنها "مجحفة"، وذلك قبل المواجهة التي تجمع بين الفريقين في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي الثلاثاء.

وردا على تساؤل بشأن صافرات الاستهجان التي تعرض لها كريستيانو خلال مواجهة سلتا فيجو قبل أن يسجل أربعة أهداف، قال "لا أتفهم ذلك"، مشيرا "انه لاعب سجل عددا كبيرا من الأهداف، لعب دائما وعمليا لم يصب مطلقا، وفاز تقريبا بكل شيء، تبدو لي مجحفة بعض الشيء".

وأصبح بيروتي لاعبا هاما للغاية في هجوم الفريق الإيطالي، على غرار حاله مع فريقه السابق اشبيلية. وقال إن استمراريته مع روما تعود إلى "اللعب بدون اصابات"، بخلاف ما حدث خلال فترة تواجده مع جنوى.

وأقر بصعوبة قلب تأخر فريقه في مباراة ذهاب دور الستة عشر على أرضه بهدفين نظيفين، ولكنه بدا متمسكا بحظوظ فريقه.

وأوضح "أتذكر ما حدث مع شالكه في البرنابيو الموسم الماضي. جئنا لنسجل هدفين على الأقل. نعرف أن لدينا فرصنا، وسنتمسك بها. فزنا بسبع مباريات متتالية، وغدا سنبذل قصارى جهدنا للفوز".

وأردف "أثق كثيرا في فريقي. فزنا بسبع مباريات متتالية مسجلين أهدافا كثيرا. انها نقطة انطلاق جيدة لمحاولة التسجيل غدا، على الرغم من أننا نعرف أن المهمة لن تكون سهلة لأن الريال فريق كبير".