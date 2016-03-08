أخبار عاجلة

تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أرسنال ضد هال – النني والمحمدي من ينقذ فريقه من ' الدوامة ' ؟

Google+ Print
أرسنال ضد هال – النني والمحمدي من ينقذ فريقه من ' الدوامة ' ؟ أرسنال ضد هال – النني والمحمدي من ينقذ فريقه من ' الدوامة ' ؟

كسر منتخب أنف منافسه الجزائري برباعية نظيفة في طريقه نحو نهائي كأس أمم إفريقيا 2010.

واستعرض الفراعنة قوتهم ضد منتخب الجزائر لعبا ونتيجة، وانتقمت مصر من الفريق الذي حرمها من الظهور في كأس العالم 2010.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 18 مباراة دون هزيمة في البطولة القارية، وفاز الفراعنة على ثلاث دول صعدوا للمونديال هم نيجيريا والكاميرون والجزائر.

وتلتقي مصر مع غانا في نهائي أمم إفريقيا يوم الأحد، بعدما تأهل أبناء حسن شحاتة للدفاع عن لقبهم، وكسر الفراعنة الرقم القياسي في الوصول للنهائي برصيد ثماني مرات.

ويملك منتخب مصر فرصة قنص اللقب الثالث على التوالي والسابع في تاريخ الفراعنة.

سجل حسني عبد ربه ومحمد زيدان ومحمد عبد الشافي ومحمد ناجي "جدو" رباعية مصر في الدقائق 37 و65 و81 و92، بل وأهدر الفراعنة العديد من الفرص لرفع النتيجة.

وتسببت الفنيات المصرية العالية في خروج ثنائي دفاع الجزائر رفيق حليش ونذير بلحاج مع حارس الفريق الأخضر فوزي شاوشي بالبطاقة الحمراء في الدقائق 37 و71 و87.

ويعد الأمر السلبي في المباراة لمصر فقدان جهود المدافع محمود فتح الله في النهائي إن تأهل الفراعنة، لحصوله على بطاقة صفراء، هي الثانية في رصيده.

كما خرج عماد متعب مهاجم مصر من المباراة مصابا في الشوط الثاني، وأمسك لاعب الأهلي بالعضلة الخلفية قبل استبداله.

تفوق مصري

ظهر تفوق مصر منذ صافرة البداية حين ارتكب دفاع الجزائر خطأ في منطقة الجزاء الخضراء، كاد يستغله عماد متعب مهاجم الفراعنة لولا تدخل رفيق حليش.

ولعب ثنائي ارتكاز مصر حسني عبد ربه وأحمد فتحي بقوة مع لاعبي وسط الجزائر، وسيطر الفراعنة تماما بفضل الضغط والتحركات الواعية.

كما نجح وسط الفراعنة في استرجاع الكرات دون أخطاء، إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر