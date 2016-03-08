أرسنال ضد هال – النني والمحمدي من ينقذ فريقه من ' الدوامة ' ؟

كسر منتخب مصر أنف منافسه الجزائري برباعية نظيفة في طريقه نحو نهائي كأس أمم إفريقيا 2010.

واستعرض الفراعنة قوتهم ضد منتخب الجزائر لعبا ونتيجة، وانتقمت مصر من الفريق الذي حرمها من الظهور في كأس العالم 2010.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 18 مباراة دون هزيمة في البطولة القارية، وفاز الفراعنة على ثلاث دول صعدوا للمونديال هم نيجيريا والكاميرون والجزائر.

وتلتقي مصر مع غانا في نهائي أمم إفريقيا يوم الأحد، بعدما تأهل أبناء حسن شحاتة للدفاع عن لقبهم، وكسر الفراعنة الرقم القياسي في الوصول للنهائي برصيد ثماني مرات.

ويملك منتخب مصر فرصة قنص اللقب الثالث على التوالي والسابع في تاريخ الفراعنة.

سجل حسني عبد ربه ومحمد زيدان ومحمد عبد الشافي ومحمد ناجي "جدو" رباعية مصر في الدقائق 37 و65 و81 و92، بل وأهدر الفراعنة العديد من الفرص لرفع النتيجة.

وتسببت الفنيات المصرية العالية في خروج ثنائي دفاع الجزائر رفيق حليش ونذير بلحاج مع حارس الفريق الأخضر فوزي شاوشي بالبطاقة الحمراء في الدقائق 37 و71 و87.

ويعد الأمر السلبي في المباراة لمصر فقدان جهود المدافع محمود فتح الله في النهائي إن تأهل الفراعنة، لحصوله على بطاقة صفراء، هي الثانية في رصيده.

كما خرج عماد متعب مهاجم مصر من المباراة مصابا في الشوط الثاني، وأمسك لاعب الأهلي بالعضلة الخلفية قبل استبداله.

تفوق مصري

ظهر تفوق مصر منذ صافرة البداية حين ارتكب دفاع الجزائر خطأ في منطقة الجزاء الخضراء، كاد يستغله عماد متعب مهاجم الفراعنة لولا تدخل رفيق حليش.

ولعب ثنائي ارتكاز مصر حسني عبد ربه وأحمد فتحي بقوة مع لاعبي وسط الجزائر، وسيطر الفراعنة تماما بفضل الضغط والتحركات الواعية.