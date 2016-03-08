طحنون بن محمد يطلع على خطط ومشاريع بلدية العين

اطلع سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية صباح أمس على خطط ومشاريع وأعمال البلديات والخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين في مدينة العين. جاء ذلك خلال استقبال سموه لعويضة مرشد المرر رئيس دائرة الشؤون البلدية في مكتبه بديوان سموه في مدينة العين.

ووجه سموه رئيس الدائرة بالعمل على تحسين مستوى الخدمات وتوفيرها في مدينة العين، كما وجه سموه إلى الاهتمام بالحركة المرورية وإيجاد الحلول لمشكلة الازدحام المروري في بعض مناطق العين.

وعبر رئيس الدائرة عن شكره لسموه لاهتمامه بأحوال مدينة العين، وقال إن مشاريع وخدمات مدينة العين تحظى بالعناية والاهتمام من سمو الشيخ طحنون بن محمد في سعيها لتوفير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في شتى المجالات.

وأضاف أن مراكز خدمة العملاء تم زيادتها إلى خمسة مراكز تغطي مدينة العين والمناطق النائية مثل منطقة القوع في جنوب المدينة، حيث توفر هذه المراكز جميع الخدمات الحكومية والخاصة. حضر اللقاء الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية.