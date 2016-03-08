أخبار عاجلة

تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

طحنون بن محمد يطلع على خطط ومشاريع بلدية العين

Google+ Print
طحنون بن محمد يطلع على خطط ومشاريع بلدية العين طحنون بن محمد يطلع على خطط ومشاريع بلدية العين

اطلع سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية صباح أمس على خطط ومشاريع وأعمال البلديات والخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين في مدينة العين. جاء ذلك خلال استقبال سموه لعويضة مرشد المرر رئيس دائرة الشؤون البلدية في مكتبه بديوان سموه في مدينة العين.

ووجه سموه رئيس الدائرة بالعمل على تحسين مستوى الخدمات وتوفيرها في مدينة العين، كما وجه سموه إلى الاهتمام بالحركة المرورية وإيجاد الحلول لمشكلة الازدحام المروري في بعض مناطق العين.

وعبر رئيس الدائرة عن شكره لسموه لاهتمامه بأحوال مدينة العين، وقال إن مشاريع وخدمات مدينة العين تحظى بالعناية والاهتمام من سمو الشيخ طحنون بن محمد في سعيها لتوفير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في شتى المجالات.

وأضاف أن مراكز خدمة العملاء تم زيادتها إلى خمسة مراكز تغطي مدينة العين والمناطق النائية مثل منطقة القوع في جنوب المدينة، حيث توفر هذه المراكز جميع الخدمات الحكومية والخاصة. حضر اللقاء الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية