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محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية الألماني تعزيز التعاون والمستجدات الإقليمية والدولية

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محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية الألماني تعزيز التعاون والمستجدات الإقليمية والدولية محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية الألماني تعزيز التعاون والمستجدات الإقليمية والدولية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس بقصر الشاطئ فرانك فالتر شتاينماير وزير خارجية ألمانيا الاتحادية والوفد المرافق له الذي يزور البلاد. ورحب سموه بزيارة وزير الخارجية الألماني وبحث معه العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية وسبل دعمها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة متميزة ومصالح مشتركة.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون المتعددة بين البلدين في مختلف القطاعات وأهمية تعزيزها وتنميتها بما يحقق المزيد من مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأزمة السورية ومكافحة التطرّف والارهاب والملف اليمني.

وأكد الجانبان مواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين في مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف والعمل على تعزيز قيم التعايش والتفاهم والتسامح والسلام في المنطقة بما يعزز فرص التنمية الشاملة لدول وشعوب المنطقة.

حضر اللقاء معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وإكهارد ويلهلم لوبكيماير سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة.

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