محافظ أسوان يقرر تعديل توقيت لقاء المواطنين ليكون فى الفترة الصباحية

استجاب اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، لتعديل توقيت لقاء المواطنين الأسبوعى بناءاً على طلب إحدى المواطنات، ليكون فى الفترة الصباحية بدلاً من المسائية ، وذلك لمراعاة لطول المسافات بين مدينة أسوان والمراكز الأخرى .

وخلال لقائه الأسبوعى بالمواطنين، استمع محافظ أسوان لمطالب العديد من الحالات بإجمالى 67 حالة، حيث أعطى توجيهاته لصرف إعانات عاجلة و معاش ضمان اجتماعى ، وأيضاً تكافل وكرامة لـ 18 مواطنا، بعد إجراء الدراسة والبحث الاجتماعى اللازم لهذه الحالات للتأكد من استحقاقهم لهذه الإعانات لمساعدتهم على مواجهة المتطلبات المعيشية الصعبة وللصرف منها على العلاج المطلوب لبعض الحالات المرضية.

كما وافق محافظ أسوان على إدراج 11 طلب بلجنة الإسكان والأولى بالرعاية بعد الدراسة والبحث الاجتماعى المطلوب مراعاة لظروفهم المعيشية وعدم قدرتهم على توفير سكن مناسب لهم

>وخلال اللقاء الجماهيرى أمر محافظ أسوان بإدراج حالتين لتوفير فرص عمل لهما ضمن نسبة الـ 5 % بالتنسيق مع التنظيم والإدارة

محافظ اسوان يقرر ترخيص الـ"توك توك"وفتح باب التراخيص أمام سيارات الكبود