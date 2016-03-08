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ضبط 1292 مخالفة مرورية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

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ضبط 1292 مخالفة مرورية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية ضبط 1292 مخالفة مرورية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية
نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير امن الإسماعيلية بضرورة عودة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة التى ترأسها العميد محمد عامر، مدير إدارة المرور من تحرير وضبط 1292 مخالفة مرورية متنوعة ،كما تمكنت الحملة من ضبط 22 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، وتحرير 12 مخالفة انتهاء رخصة تسير دراجة نارية، و13 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و35 مخالفة عدم ارتداء خوذة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


>تحرير 1255 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية
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