أستاذ قلب: 31% من الوفيات فى مصر بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية

أمراض القلب تمثل مشكلة كبيرة، خاصة بعدما انتقلت من كبار السن إلى الشباب، وبسببها ارتفعت الوفيات فى الفترة الأخيرة.

وقال الدكتور هشام صلاح الدين - أستاذ القلب بقصر العينى، لـ"اليوم السابع" - إن 8 من بين كل 1000 طفل يولدون بعيوب خلقية فى القلب وهى نسبة عالمية، وأمراض القلب تمثل النسبة الأكبر المسببة للوفاة فى مصر فهى تشكل نسبة 31% من الوفيات فى مصر بسبب قصور فى الشرايين التاجية وهبوط عضلات القلب، وتلى أمراض القلب فى نسبة الوفيات أمراض الأوعية الدموية على رأسها الجلطات الدماغية.

وأضاف الدكتور هشام صلاح الدين: "لا يوجد رقم إحصائى محدد ولكن من الممارسة اليومية بالمستشفيات نستطيع القول إن نسبة أمراض القلب فى الشباب تحت سن الثلاثين أخذت فى الانتشار، وتحتاج بحث للتصدى إلى هذه المشكلة والسبب الأساسى فى ذلك والذى يظهر أمامنا بقوة هو التدخين واتباع الأساليب غير الصحية فى الحياة".

وتابع دكتور هشام: "الطب فى مصر حاليا أصبح أكثر تشعبا ويشمل أدق التخصصات ما يمكننا فى الوصول للتشخيص الصحيح والدقيق ومنه إلى العلاج الذى يخفف الألم ، مثال على ذلك أمراض القلب التى انقسمت إلى تخصصات القسطرة، الموجات الصوتية، الرنين المغناطيسى، قلب الأطفال، صمامات القلب، وغيرها من أجزاء القلب التى يعمل الطبيب على التخصص فيها للوصول إلى تفاصيلها للتشخيص الصحيح لحالة المريض".

ولفت هشام إلى أن هناك عوامل وراثية تسبب مشكلات فى القلب ويصعب فيها التدخل لمنع الإصابة بالمرض، ولكن من يصابون بالأمراض الوراثية عليهم اتباع الأساليب الصحية فى الغذاء والابتعاد عن مسببات مشكلات القلب وعلى رأسها التدخين المباشر أو السلبى مع الاحتفاظ بنسبة الكولسترول المناسبة وممارسة الرياضة يوميا حتى لا يصابون بأمراض القلب.

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