ليلة_الأبطال - زيدان: مواجهة روما لن تكون سهلة .. وبيل جاهز

إفي): طالب المدير الفني لريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان لاعبيه بالسعي وراء الفوز منذ صافرة بداية مواجهة روما الإيطالي في اياب ثمن نهائي دوري الأبطال على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي اليوم "الفكرة الدائمة لهذا الفريق تتعلق بالنجاعة الهجومية وسأرى ما هو التشكيل الذي سأدفع به قبل المباراة بساعات"، ولكنه أبرز أن القوام سيشهد عدة تغييرات في ظل عودة كل من مارسيلو وتوني كروس ولوكا مودريتش وجاريث بيل.

وأضاف زيدان "الأمر الوحيد الذي يجب علينا القيام به هو الفوز بالمباراة، لذا سنفكر في هذا منذ البداية. البعض يعتقد أنها ستكون مباراة سهلة ولكن هذا ليس صحيحا. علينا أن نلعب جيدا لنحقق الفوز".

وأكمل المدرب "ما نفكر فيه هو مباراة الغد فقط وتقديم أفضل أداء ممكن فيها وتحقيق الفوز. لا أفكر في اذا ما كان الموسم سيئا أم جيدا، بل في العمل اليومي الذي يتوجب فعله. هذا هو ما يمنحني القوة".

وبخصوص روما قال إنه "فريق جيد خاصة في الناحية الهجومية"، مشيرا إلى أنه يفضل التركيز في فريقه وما سيفعله لاعبوه.

وتابع زيدان "لا تهمني الشكوك المثارة حولنا. كل ما يهمني هو المباراة. مثل هذه المواجهات ليست مضمونة".

وضحك زيدان حينما سأله الصحفيون بخصوص الثقوب التي كانت في جوارب بيل، حينما نزل بديلا في مباراة سيلتا فيجو وقالت الصحافة إنها اجراء وقائي لحملية العضلة النعلية من الاصابة حيث تعمل على تقليل الضغط، قائلا "أهم شيء هو أنه مستعد للعب. الثقوب شيء يخصه ولكنه في حالة جيدة".

واعتبر المدرب أن بيل قادر على قطع نفس عدد الكيلومترات التي قطعها لوكاس فاسكيز واللعب بنفس المجهود البدني حيث أردف "من سيلعب عليه القيام بدوره سواء لوكاس أو جاريث. الفكرة واحدة وهي الدفاع في حالة عدم امتلاك الكرة والحاق الضرر بالخصم حينما تكون في حوزتنا".