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"تحيا مصر" يدعم الوادى الجديد بـ100 منزل ريفى ويوفر فرص عمل للشباب

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"تحيا مصر" يدعم الوادى الجديد بـ100 منزل ريفى ويوفر فرص عمل للشباب "تحيا مصر" يدعم الوادى الجديد بـ100 منزل ريفى ويوفر فرص عمل للشباب
التقى اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد،الاثنين، بالدكتور محمد عشماوى المدير التنفيذى لصندوق تحيا ، الذى وافق على عقد اتفاق تعاون لإنشاء 100 منزل ( مبانى سابقه التجهيز) مكون من طابق واحد شامل حوش وحظيرة ومزرعة بغرض توفير المسكن الملائم وفرص عمل للمرأة المعية ،والمطلقات والأرامل .

وأكد محافظ الوادى الجديد أنه تم تكليف لجنه تضم مدير الإسكان ومركزى الخارجة والداخلة وإدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة لتحديد المواقع المناسبة لهذا المشروع الذى سوف يتم تنفيذه بمركزى الخارجة والداخلة.

وأضاف المحافظ أن صندوق "تحيا مصر" سيقوم بإيفاد شركة لتسويق وتصدير تمور المحافظة بمواصفات قياسية معينة، حيث تقوم الشركة بشراء المنتج ثم تقوم بتصديره.

وفى إطار جهود الصندوق لإيجاد فرص عمل للشباب، سيقوم الصندوق بتوفير سيارات "ميكروباص" للشباب على غرار مشروع التاكسى الذى تم تدشينه خلال الأيام القليلة السابقة، هذا بجانب تلبيه الصندوق لاحتياجات المحافظة من السيارات المبردة ، بهدف توفير فرص عمل للشباب.


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