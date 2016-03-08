أخبار ليبيا اليوم..المبعوث الاممى يدين احتجاز 3 اعضاء من اللجنة الامنية المؤقتة

أخبار ليبيا اليوم

ركزت أخبار ليبيا اليوم على احتجاز ثلاثة من أعضاء اللجنة الأمنية المؤقتة فى العاصمة طرابلس، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم على مقتل أربعة جنود بالجيش الليبى بمحاور القتال المختلفة بمدينة بنغازى بليبيا.>وركزت أخبار ليبيا اليوم على ما عبر عنه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا مارتن كوبلر عن قلقه جراء احتجاز ثلاثة من أعضاء اللجنة الأمنية المؤقتة، حيث تم احتجاز أعضاء اللجنة لفترة وجيزة فى طرابلس الأحد الماضى.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن مارتن كوبلر: "إن اعتقال أعضاء اللجنة الأمنية المؤقتة يتعارض مع قرار مجلس الأمن (2259)، ويهدف إلى منع اللجنة من أداء مهامها بحرية وأمان".

وأوضح الممثل الخاص للأمين العام كل الأطراف فى ليبيا بأن اللجنة الأمنية المؤقتة كيان رسمى يعمل وفقًا لبنود الاتفاق السياسى الليبى. كما قال: "إننى أدعو كل الأطراف والسلطات المعنية على الأرض إلى التعاون الكامل مع اللجنة الأمنية المؤقتة وتيسير عملها وضمان سلامة أعضائها وحرية حركتهم".

ونقلت اخبار ليبيا اليوم نبأ مقتل أربعة جنود بالجيش الليبى مصرعهم وإصابة 21 آخرون جراء الاشتباكات مع العناصر المسلحة لمجلس شورى ثوار بنغازى وأنصار الشريعة بمحاور القتال المختلفة بمدينة بنغازى بليبيا.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة ببنغازى، فاديا البرغثى فى تصريح صباح الاثنين، أن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين جثامين أربعة جنود بالجيش و21 جريحا، جراء الاشتباكات بالمدينة.

وأضافت البرغثى أن الجثامين عرضت على الطب الشرعى الذى صرح بدفنهم، لافتة أن الجرحى إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة قدمت لهم الإسعافات الأولية وهناك بعض الحالات تحت الملاحظة الطبية.

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