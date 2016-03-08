هداف الدوري يقود سموحة للفوز على إنبي.. ويخرج المقاصة من المربع الذهبي

تغلب سموحة على منافسه إنبي بهدف دون رد في يالمباراة التي جمعت بينهما يوم الاثنين بملعب بتروسبورت في إطار الجولة 21 من الدوري المصري.

سجل هدف المباراة الوحيد حسام باولو في الدقيقة السابعة من عمر المباراة برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأصبح حسام باولو بذلك هو هداف الدوري المصري برصيد 11 هدفا بالتساوي مع ستانلي مهاجم وادي دجلة.

وحقق سموحة بذلك انتصاره الثاني على التوالي بعد الفوز على مصر المقاصة في المباراة الماضية.

فيما تعد هذه هي هزيمة إنبي الثانية على التوالي بعد السقوط في الجولة الماضية أمام المصري.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى 34 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب ويزيح مصر المقاصة للمركز الخامس.

فيما تجمد رصيد إنبي عند 28 نقطة يحتل بهم المركز الـ11 في جدول ترتيب المسابقة.