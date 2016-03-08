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حسام باولو بعد فوز سموحة ضد إنبي: نحن نلعب على المركز الأول

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حسام باولو بعد فوز سموحة ضد إنبي: نحن نلعب على المركز الأول حسام باولو بعد فوز سموحة ضد إنبي: نحن نلعب على المركز الأول

"نحن نلعب على المركز الأول".. هكذا بدأ حسام باولو مهاجم نادي سموحة حديثه عقب الفوز على إنبي.

سموحة فاز على إنبي بهدف مقابل لاشيء في الجولة الـ21 من الدوري المصري ليرتقي إلى المركز الرابع.

هدف فوز سموحة جاء عن طريق باولو في الدقيقة السادسة من عمر المباراة.

وقال باولو عقب المباراة: "فوز غالي وثمين على فريق محترم".

وأضاف في تصريحات عقب المباراة "نحن نلعب على المركز الأول. ليس الثاني أو الثالث إنما الأول".

وتابع "سنضع عيننا على تحقيق هدفنا في المباريات المقبلة من أجل وضع سموحة في المركز الذي يليق به".

وأتم "عيننا على المركز الأول".

ورفع سموحة رصيده إلى النقطة 34 في المركز الرابع.

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