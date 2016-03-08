إبراهيم صلاح: مباراة إنبي كانت ' حياة أو موت ' .. وعودتي للزمالك بيد إدارته

أكد إبراهيم صلاح لاعب وسط سموحة أن فوز فريقه على إنبي 1-0 في الدوري كان مهمًا للغاية في مشوار الدوري.

وقال صلاح عقب اللقاء:"أبارك للاعبي سموحة والجهاز الفني ومجلس الإدارة، حققنا فوزًا مهمًا ارتقي بنا للمركز الرابع، وهذا هدفنا منذ تولي حلمي المسئولية".

وأضاف عبر قناة (الحياة 2)"حققنا الفوز الثاني على التوالي أمام منافسين مباشرين، بعد المقاصة وإنبي، وهو ما يضاعف مسئؤولية الحفاظ على مركزنا".

وتابع"أشكر اللاعبين على روحهم العالية، فلقاء إنبي كان حياة أو موت، ولا بديل عن الفوز وقاتلنا عليه لآخر دقيقة، فالدوري صعب".

وبسؤاله عن إمكانية العودة للزمالك، رد إبراهيم صلاح في ختام تصريحاته"إعارتي لسموحة تنتهي بنهاية الموسم، وسأعود إلى الزمالك، والأمر سيكون في يد إدارة النادي".