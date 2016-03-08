مصدر أمنى:خلافات زوجية وراء ادعاءات إبراهيم سعيد والأمن يستجيب لكل البلاغات

أكد مصدر أمنى مسئول أن ما ردده لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد حول اقتحام بلطجية لشقته بمنطقة المعادى غير صحيح، مشيرا أن حقيقة الواقعة تتمثل فى خلافات عائلية بينه وبين زوجته.

وأشار المصدر فى تصريحاته لليوم السابع، أن لاعب الكرة حرر محضرا منذ يوميين بقسم شرطة المعادى منطقة سكنه يتهم فيه زوجته وشقيقها باقتحام شقته وتغير كالون الشقة والاستيلاء على الشقة ومحتواياتها، وتم تحرير محضر له بذلك، حمل رقم 1441إدارى قسم شرطة المعادى وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة المحضر للنيابة العامة.

وأضاف المصدر الامنى أن لاعب الكرة إبراهيم سعيد حضر منذ قليل مرة أخرى إلى قسم المعادى وطالب بتحرير محضر جديد ضد زوجته وشقيقها يتهمهم فيه بالاستمرار فى اغتصاب حيازة الشقة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بذلك.

وشدد المصدر على أن رجال شرطة النجدة يستقبلون على مدار الـ 24 ساعة كافة بلاغات المواطنين، وأن ما تردد حول طلب اللاعب لشرطة النجدة وعدم الاستجابة ليس له أساس من الصحة، لسابقة اتصاله بغرفة النجدة منذ يوميين وانتقل إليه رئيس الدورية الأمنية فور تلقى بلاغه، وظلوا يطرقون باب شقته إلا أن أحد لم يستجيب، واكد المصدر أن الأجهزة الأمنية ملتزمة بتنفيذ قرارات النيابة العامة فور صدورها.

إبراهيم سعيد: "بلطجية اقتحموا بيتى وسرقونى وبتصل بالشرطة محدش بيرد"