ليبيا تعلن دعمها للمصرى "أبو الغيط" أمينًا عاما للجامعة العربية

>كشف وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى النقاب عن أن المستشار عقيلة صالح قويدر رئيس مجلس النواب الليبى - بصفته رئيس دولة ليبيا - أصدر إليه توجيهاته بدعم ليبيا لترشيح مصر لوزير الخارجية الأسبق أحمد أبوالغيط فى منصب أمين عام جامعة الدول العربية.

وقال الدايرى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه تلقى هذا التوجيه خلال استقبال رئيس مجلس النواب الليبى له مؤخرا بمقر إقامته فى مدينة القبة شرق ليبيا، حيث تباحثا بشأن رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المتعلقة بترشيح مصر لوزير الخارجية الأسبق أحمد أبوالغيط لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً للدكتور نبيل العربي، الأمين العام الحالى للجامعة.

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يبت مجلس جامعة الدول العربية فى دورته القادمة على المستوى الوزارية يوم الخميس القادم 10 مارس بمقر الجامعة بالقاهرة فى ترشيح مصر لوزير خارجيتها الأسبق أحمد أبوالغيط كأمين علم للجامعة على خلفية اعتذار الأمين الحالى للجامعة الدكتور، نبيل العربى عن الاستمرار فى مهامه.

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