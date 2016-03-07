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وائل جمعة يكشف لـ في الجول تفاصيل جلسته مع صلاح في مدريد

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وائل جمعة يكشف لـ في الجول تفاصيل جلسته مع صلاح في مدريد وائل جمعة يكشف لـ في الجول تفاصيل جلسته مع صلاح في مدريد

كشف وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب السابق تفاصيل جلسته مع الجناح المصري المتألق محمد صلاح في العاصمة الإسبانية مدريد قبل لقاء روما في دوري أبطال أوروبا.

روما يستعد لمواجهة ريال مدريد يوم الثلاثاء في إياب دور الـ16 من الدوري الأبطال.

واستغل وائل جمعة تواجده في إسبانيا ليجتمع مع صلاح.

وقال وائل جمعة لـFilGoal.com: "استغليت تواجدي في إسبانيا لمقابلة محمد صلاح رفقة أحمد عبدون رئيس أكاديمية ريال مدريد في مصر".

وأضاف "تحدثنا عن لقاء روما ضد ريال مدريد وماذا ينتظر صلاح في المباراة".

وأكمل حديثه قائلا: "وأبدى صلاح تفاؤله لي بتقديم لقاء جيد أمام ريال مدريد. ظهر متفائلا".

وأتم جمعة حديثه مع FilGoal.com من إسبانيا قائلا: "رغم تشجيعي لريال مدريد ولكن أتمنى فوز روما بقيادة محمد صلاح".

اجتمع جمعة رفقة أحمد عبدون رئيس أكاديمية ريال مدريد مع مسؤولي النادي الملكي في إطار زيارة الصخرة إلى إسبانيا.

ويعد وائل جمعة أحد الوجوه التسويقية والدعائية لأكاديمية ريال مدريد في مصر، عضو مجلس الادارة بالشركة.

وشارك محمد صلاح في هزيمة روما ذهابا من ريال مدريد في العاصمة الإيطالية بثنائية مقابل لاشيء.

شاهد - ملخص ما قدمه صلاح ضد الملكي ريال مدريد

شاهد - أهداف فوز ريال مدريد ضد روما

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