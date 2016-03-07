فيديو | السيسي للمصريين: «أنتم أهلي وناسي.. ولازم يكون عندكم ثقة فيا»

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تنفيذ مخطط شامل لتنمية سيناء بتكلفة 10 مليار جنيه خلال عام ونصف فقط، مشيرا إلي انه تم الإنتهاء من بناء 27 تجمع بدوي كل تجمع به من 100 إلى 150 منزل، وإنشاء 20 ألف وحدة سكنية بالإسماعيلية الجديدة بهدف توفير حياة كريمة لأهالي ‫سيناء.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشعب المصري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «القاهرة اليوم»،: قائلا:« أقول للمواطنين أنتم أهلى وناسى، واعلموا أننا ببذل أقصى جهد ممكن، أنا والحكومة، عشان نغير الواقع المؤلم اللى تراكم عبر سنين طويلة».

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واضاف السيسي: «أرجو أن تصبروا، إحنا بنتكلم دلوقتى تقريبا فى 20 شهر، مش 20 سنة، لو جبتلكم اللى اتعمل فى الـ20 شهر هتستغربوا من حجم المجهود اللى اتعمل فى سيناء، ووفى موضوعات خلال سنة ونصف هتشوفوها بتخلص بشكل كويس”. وتابع الرئيس قائلا: «أوجه رسالة إلى المصريين من فضلكم لازم يكون عندكم ثقة ولا تشككوا في أي شيء».

وتابع الرئيس: «أوجه رسالة إلى المصريين من فضلكم لازم يكون عندكم ثقة و لا تشككوا في أي شيء»، واضاف قائلا: «والله بسم الله ماشاء الله إحنا بستعد لأهل الشر عشان ما يخشوش مصر، مؤكدًا أنهم لايتحدثون كثيرًا عن التخطيط في سيناء بسبب أهل الشر، والجيش المصري‬ يسيطر على حدود ‫‏مصر، وإجراءات التأمين التي تمت أثناء حفر قناة السويس لا يتصورها أحد».