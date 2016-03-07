في_إنجلترا – 3 جولات في 7 أيام - الكل يلعب لتنفيذ وعد لينيكر ' الغريب ' .. ومفاجأة وست هام

أقيمت ثلاث جولات من الدوري الإنجليزي خلال أسبوع واحد فقط هي الـ27 و28 و29 وأسفرت في النهاية عن تغريد ليستر سيتي بالصدارة منفردا.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ما حدث في كل جولة من الدوري الإنجليزي موسم 2016-2015 عقب نهاية كل أسبوع.

قبل بداية الجولة 27 كان ليستر سيتي متصدرا للجدول بفارق نقطتين فقط عن ملاحقيه توتنام وأرسنال، وست نقاط عن مانشستر سيتي الرابع.

ولكن في النهاية أصبح فريق المدرب كلاوديو رانييري متصدرا للمسابقة بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه توتنام، وثمانى نقاط عن أرسنال الثالث، و10 نقاط عن مانشستر سيتي الرابع وللأخير مباراة مؤجلة.

ويبدو أن الكل يلعب من أجل تنفيذ جاري لينيكر المهاجم الإنجليزي السابق والمقدم الحالي الشهير لوعده الغريب بتقديم برنامجه "ماتش أوف ذا داي" بملابسه الداخلية إن فاز ليستر سيتي بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

فيما نجح وست هام في القفز على المركز الخامس حيث يحتله حاليا برصيد 49 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، ويبدو أن فريق المدرب الكراوتي سلافين بيليتش يرغب في احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

فماذا حدث خلال تلك الثلاث جولات؟

الجولة 27

سُجل خلال تلك الجولة 21 هدفا حتى الآن وهناك مباراتين مؤجلتين بين ليفربول وإيفرتون، ومانشستر سيتي ونيوكاسل، وذلك بسبب خوض الحُمر والسيتزينز للقاء نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كابيتال وان".

لم يكن هناك في تلك الجولة سوى ركلة جزاء واحدة سُجلت بنجاح، ولم يكن هناك أي أهداف عكسية.

وتم إشهار البطاقات الصفراء 26 مرة فيما لم يكن هناك أي حالة طرد.

أبرز المباريات التي لُعبت خلال تلك الجولة هي انتصار مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدفين على ضيفه أرسنال في مباراة شهدت إثارة كبيرة، ومشاركة لاعب خط وسط المدفعجية محمد النني لأول مرة في مباراة بالدوري الإنجليزي.

كما نجح توتنام في قلب تأخره أمام سوانزي سيتي بهدف للفوز بهدفين لهدف ليواصل مطاردة ليستر.

كما انتصر ليستر سيتي على واتفورد بهدف دون رد في سُجل في الدقيقة 89، وهو نفس ما حققه تشيلسي حينما انتصر على ساوثامبتون بهدفين لهدف في الوقت القاتل.

الجولة 28

سُجل خلال تلك الجولة 26 هدفا لم يكن من بينهم أي ركلة جزاء أو أهداف عكسية.

وتم إشهار البطاقات الصفراء خلالها 24 مرة ولم يكن هناك أي حالة طرد أيضا مثل الجولة التي سبقتها.

أبرز مباريات تلك الجولة تمثلت في انتقام ليفربول من هزيمته للقب "كابيتال وان" أمام مانشستر سيتي ليثأر في الدوري ويفوز بثلاثية دون رد.

في الوقت الذي حقق فيه سوانزي سيتي مفاجأة بقلب الطاولة على أرسنال في ملعب الإمارات والفوز عليه بهدفين لهدف ليفقده ثلاث نقاط هامة في مشوار المنافسة على لقب الدوري.

أما توتنام فقد تعطل هو الآخر بعدما سقط أمام وست هام بهدف دون رد.

وكل ذلك على الرغم من تعادل ليستر سيتي مع وست بروميتش ألبيون بهدفين لكل منهما ليظل النمور في صدارة المسابقة بعد أن لعبت نتائج المنافسين لصالحه.

الجولة 29

سُجل خلال تلك الجولة 27 هدفا كان من بينهم ركلة جزاء واحدة وهدفا عكسيا واحدا.

تم إشهار البطاقات الصفراء خلال تلك الجولة 42 مرة وكان هناك خمس بطاقات حمراء عكس الجولتين الماضيتين اللتين لم يشهدا أي حالة طرد.

أبرز مباريات تلك الجولة كانت تعادل أرسنال مع مضيفه توتنام بهدفين لكل منهما في دربي شمال لندن في ملعب وايت هارت لين في مباراة شهدت مشاركة محمد النني بشكل أساسي لأول مرة مع المدفعجية في الدوري الإنجليزي.

فيما قلب وست هام تأخره أمام إيفرتون بهدفين دون رد للفوز بثلاثة أهداف لهدفين في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وحقق ليستر سيتي فوزا هاما خارج ملعبه على حساب واتفورد العنيد بهدف دون رد، فيما نجح وست بروميتش في الانتصار على مانشستر يونايتد بهدف مقابل لا شيء.

وتعادل تشيلسي مع ضيفه ستوك سيتي بهدف لكل منهما.

وقبل تسع جولات من نهاية المسابقة هل ينجح ليستر سيتي في الفوز باللقب؟ ومن هي الفرق التي ستتأهل لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي الموسم المقبل؟ يبدو أن المفاجآت ستكون عديدة.