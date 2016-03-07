بالصور.. جمارك بوسعيد تحبط تهريب أجهزة تنصت بحاوية إكسسوارات كمبيوتر

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة التهرب ببورسعيد محاولة محاولة تهريب أجهزة لاسلكى وتنصت بالمخالفة لقانون تنظيم الاتصالات وأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى.

وقال مسئول بمصلحة الجمارك فى تصريح له، اليوم الاثنين، أن الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس المصلحة تلقى إخطارا من يوسف حسنى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى، باعتزام إحدى الشركات استيراد أصناف مخالفة داخل حاوية رقم 5040790 وبها إكسسوار كمبيوتر وتحتوى على أصناف مخالفة واردة من الصين.

وتم تشكيل لجنة جمركية مشتركة برئاسة حلمى أبو الحسن مدير عام المكافحة ( عمليات) وأحمد شحاتة مدير عام المكافحة (التزام)، لمعاينة البيان الجمركى 2028 لسنة 2016، وبتفتيش الحاوية ثم العثور على عدد 31 كاميرا مراقبة على شكل لمبة مزودة بميمورى بجميع الوصلات، و 8 أجهزة جى بى إس، و 3 أجهزة استقبال إشارة إف إم وتنصت، و5 قطعة جهاز لاسلكى، وألف قطعة ميكرفون على شكل وصلة مرنه، وألف كاميرا تجسس على شكل وصلة مرنة و8 قطع جهاز إنذار لاسلكى.

وشارك فى عملية الضبط كل من أحمد سلامة رئيس قسم مكافحة التزام، علاء السيد مدير إدارة المكافحة معلومات، السيد عبد الدايم مدير إدارة التنسيق عمليات، وإبراهيم السرى رئيس قسم المكافحة التزام، وعلاء عطية رئيس قسم الحركة، وعلاء عياد مدير إدارة حركة المستودع، ومحمد الرازقى بالمكتب الفنى، ومحمد عزت مفتش مكافحة عمليات، ومحمود الروبى رئيس قسم مكافحة التزام، وأحمد عثمان رئيس قسم استخبارات.

وقرر يحيى جاب الله رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشرقية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات الأمنية.

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