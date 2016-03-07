أخبار عاجلة

تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إبراهيم صلاح: مباراتا نيجيريا = 90% من التأهل لكأس أفريقيا

Google+ Print
إبراهيم صلاح: مباراتا نيجيريا = 90% من التأهل لكأس أفريقيا إبراهيم صلاح: مباراتا نيجيريا = 90% من التأهل لكأس أفريقيا

شدد إبراهيم صلاح لاعب وسط سموحة على أهمية مباراتي مع نيجيريا في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2017 بالجابون.

ويلتقي الفراعنة مع نيجيريا يومي 25 و29 مارس الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من المجموعة السابعة.

وفي هذا الصدد تحدث إبراهيم صلاح:"مباراتا نيجيريا في منتهى الصعوبة، لأنهما يمثلان 90% من فرص التأهل لكأس أفريقيا".

وأضاف عبر قناة (الحياة 2)"ولكن هناك عدة إيجابيات مثل قوة الدوري، واستعداد الأهلي والزمالك لخوض احتكاك قوي بالمشاركة في دوري الأبطال، خاصة أن الناديين يمثلان القوام الأساسي للمنتخب".

وواصل"إضافة إلى أن اللاعبين المحترفين يشاركون بشكل أساسي مع أنديتهم، ويقدمون مستويات جيدة".

واختتم إبراهيم صلاح"مواجهة نيجيريا تحتاج 11 رجلاً في الملعب، والجهاز الفني يطمئن على لاعبي الأندية بشكل منتظم بعد كل مباراة في الدوري".

ويحتل منتخب صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بفوزين متتاليين على تشاد 1/5 وتنزانيا 0/3، بينما يملك منتخب نيجيريا 4 نقاط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر