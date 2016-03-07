إبراهيم صلاح: مباراتا نيجيريا = 90% من التأهل لكأس أفريقيا

شدد إبراهيم صلاح لاعب وسط سموحة على أهمية مباراتي المنتخب مع نيجيريا في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2017 بالجابون.

ويلتقي الفراعنة مع نيجيريا يومي 25 و29 مارس الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من المجموعة السابعة.

وفي هذا الصدد تحدث إبراهيم صلاح:"مباراتا نيجيريا في منتهى الصعوبة، لأنهما يمثلان 90% من فرص التأهل لكأس أفريقيا".

وأضاف عبر قناة (الحياة 2)"ولكن هناك عدة إيجابيات مثل قوة الدوري، واستعداد الأهلي والزمالك لخوض احتكاك قوي بالمشاركة في دوري الأبطال، خاصة أن الناديين يمثلان القوام الأساسي للمنتخب".

وواصل"إضافة إلى أن اللاعبين المحترفين يشاركون بشكل أساسي مع أنديتهم، ويقدمون مستويات جيدة".

واختتم إبراهيم صلاح"مواجهة نيجيريا تحتاج 11 رجلاً في الملعب، والجهاز الفني يطمئن على لاعبي الأندية بشكل منتظم بعد كل مباراة في الدوري".

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بفوزين متتاليين على تشاد 1/5 وتنزانيا 0/3، بينما يملك منتخب نيجيريا 4 نقاط.