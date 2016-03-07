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نقابة أطباء كفر الشيخ تنعى مسعف العريش: رجالنا يخدمون المصابين تحت أى ظروف

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نقابة أطباء كفر الشيخ تنعى مسعف العريش: رجالنا يخدمون المصابين تحت أى ظروف نقابة أطباء كفر الشيخ تنعى مسعف العريش: رجالنا يخدمون المصابين تحت أى ظروف
نعت نقابة أطباء كفر الشيخ برئاسة الدكتور عمرو أبو سمرة نقيب الأطباء بكفر الشيخ، المسعف رضا الشحات بإسعاف شمال سيناء، الذى استشهد وهو ينقل مصابين لمستشفى العريش.

وقال الدكتور أحمد الجنزورى مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، إن وفداً من إسعاف كفر الشيخ سيتوجهون غداً الثلاثاء، للمشاركة فى عزاء شهيد الإسعاف بمسجد عمر مكرم بالقاهرة.

وأضاف الجنزورى، أن رجال الإسعاف لا يتأخرون فى بذل أقصى ما لديهم من مجهود لخدمة المصابين تحت أى ظروف، وهؤلاء هم رجال الإسعاف فى كل مكان من المحافظات المصرية.


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